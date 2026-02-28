Xã Pà Cò thoát nghèo nhờ vốn chính sách

Những ngày đầu Xuân, trở lại xã Pà Cò dễ dàng cảm nhận diện mạo vùng cao đang đổi thay từng ngày. Những nếp nhà khang trang hơn, những homestay đón khách đều đặn, những đồi mận, vườn rau xanh mướt... Tất cả đều in đậm dấu ấn của nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội - “đòn bẩy” quan trọng giúp người dân nơi đây vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng vốn đến đúng người, đúng nhu cầu

Tại xóm Thung Ẳng, gia đình anh Khà A Trứ là một trong những hộ tiêu biểu vươn lên từ nguồn vốn ưu đãi. Năm 2023, anh được vay 50 triệu đồng từ chương trình sản xuất, kinh doanh để đầu tư nuôi bò sinh sản từ 3 con phát triển lên 5 con.

Anh Trứ chia sẻ: “Nếu không có vốn chính sách thì gia đình tôi khó có điều kiện mở rộng chăn nuôi. Lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, cán bộ ngân hàng còn thường xuyên hướng dẫn cách sử dụng vốn hiệu quả nên chúng tôi rất yên tâm”.

Gia đình anh Phàng A Páo, xóm Chà Đáy, là một trong những hộ điển hình sử dụng vốn vay phát triển du lịch cộng đồng. Năm 2023, anh được vay 100 triệu đồng từ chương trình sản xuất, kinh doanh và 20 triệu đồng từ chương trình nước sạch để cải tạo nhà ở và đầu tư làm du lịch cộng đồng. “Có vốn, tôi sửa lại nhà, làm thêm phòng nghỉ, mua chăn đệm, đầu tư khu vệ sinh đạt chuẩn, hàng năm đón hàng trăm lượt khách du lịch trong và ngoài nước cho thu nhập ổn định. Nếu không có vốn chính sách, chắc chắn tôi không dám nghĩ đến việc làm du lịch bài bản như vậy”, anh Páo chia sẻ.

Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình anh Phàng A Páo, xóm Chà Đáy, xã Pà Cò đầu tư mở rộng mô hình du lịch cộng đồng cho thu nhập ổn định.

Không chỉ phát triển du lịch, nhiều hộ dân còn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ nguồn vốn vay 50-100 triệu đồng/hộ, người dân đầu tư trồng mận hậu, đào, nuôi bò sinh sản, lợn bản địa.

Song song với việc cho vay, các hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền cơ sở thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng làm du lịch, hướng dẫn quản lý tài chính, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả lâu dài.

Đến nay, xã Pà Cò thực hiện 11 chương trình tín dụng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 86 tỷ đồng, với 1.647 hộ vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn trên địa bàn xã hiện duy trì ở mức 0,13%. Công tác giao dịch xã được duy trì định kỳ hằng tháng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, gửi tiết kiệm, trả nợ ngay tại địa phương.

Chính quyền đồng hành, ngân hàng sát cơ sở

Đồng chí Nguyễn Đinh Hoàng - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mai Châu khẳng định: “Chúng tôi luôn bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền xã và các tổ tiết kiệm, vay vốn để kiểm tra, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả.

Riêng năm 2025, phòng giao dịch đã giải ngân cho xã Pà Cò hơn 24 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình hộ nghèo, sản xuất kinh doanh tạo việc làm, phát triển du lịch cộng đồng và nước sạch, vệ sinh môi trường. Quan trọng hơn, tư duy sản xuất của người dân đã thay đổi.

Thay vì trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ đã chủ động học hỏi kinh nghiệm, liên kết làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình. Đồng vốn chính sách không chỉ giúp người dân có sinh kế, mà còn khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo.

Người dân Pà Cò được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH để phát triển kinh tế.

Từ một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, đến nay Pà Cò đã có 100% tuyến đường trục xã được cứng hóa, 98% hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 100% hộ dùng điện lưới quốc gia; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 29,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo 19,19%; tỷ lệ hộ cận nghèo 24,57%.

Đồng chí Trần Văn Truyền - Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: “Nguồn vốn chính sách là một trong những giải pháp quan trọng giúp địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng và các hội, đoàn thể nhận ủy thác để rà soát đúng đối tượng, hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất khả thi. Nhờ đó, nguồn vốn phát huy hiệu quả, hạn chế nợ quá hạn.

Bên cạnh đó, du lịch cộng đồng phát triển không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn nâng cao ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống, giữ gìn môi trường. Nguồn vốn từ NHCSXH chính là nền tảng để bà con mạnh dạn chuyển đổi sinh kế. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng và các tổ chức đoàn thể để mở rộng tín dụng ưu đãi, đồng thời gắn với định hướng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị”.

Với sự đồng hành của chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội xã Pà Cò đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng vùng cao ngày càng khởi sắc - nơi những bản làng không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa, mà còn sáng lên niềm tin về một tương lai ấm no.

Đinh Thắng