Đầu Xuân, giao dịch ngân hàng nhộn nhịp

Giao dịch sôi động, nhộn nhịp là không khí chung tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong những ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026. Đây là tín hiệu lạc quan để ngành Ngân hàng hoàn thành mục tiêu kinh doanh, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, triển khai có hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Không khí giao dịch những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc (Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Phúc) không khí giao dịch diễn ra khá nhộn nhịp.

Anh Ngô Trung Kiên, xã Liên Châu chia sẻ: Đầu Xuân mới tôi đi gửi chút tiền tiết kiệm để lấy lộc, lấy may, bởi theo quan niệm, năm mới thực hiện các giao dịch như mua vàng, gửi tiền tiết kiệm, nạp tiền vào tài khoản thì cả năm sẽ đắc tài, đắc lợi. Mong rằng, năm 2026 gia đình tiếp tục làm ăn phát đạt để có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống và chuẩn bị nguồn lực cho những dự định trong tương lai.

Nắm bắt trước tình hình, Vietcombank Chi nhánh Vĩnh Phúc đã có sự chuẩn bị chu đáo để đón khách hàng đến giao dịch. Ngân hàng đã triển khai nhiều hoạt động thu hút khách hàng tới gửi tiền và giao dịch như tổ chức tặng quà, lì xì đầu Xuân...

Khách hàng hái lộc, nhận lì xì đầu Xuân của Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc (Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc), nhân viên giao dịch cũng đang làm việc hết công suất. Theo ghi nhận, ngoài các giao dịch gửi tiền, nạp tiền vào tài khoản để lấy may, thì nhiều khách hàng cũng rút tiền để đầu tư, triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Để hút khách đến giao dịch, gửi tiền ngân hàng đã triển khai chương trình tiết kiệm dự Xuân an khang đón lộc vàng, Xuân an khang sinh nhật Vàng và tặng quà, lì xì đầu Xuân cho những khách đầu tiên đến giao dịch. Trong 3 ngày 23, 24 và 25/2 (từ mùng 7-9 Tết) tại hội sở và 2 phòng giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc đã thực hiện hơn 1.700 giao dịch.

Đại diện Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc cho biết: Kết thúc năm 2025, tổng dư nợ của ngân hàng đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung chủ yếu phục vụ các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2026, nguồn vốn tăng 14%, dư nợ tăng 8% so với năm 2025..., Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc đã bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phân tích đánh giá thế mạnh phát triển kinh tế của các địa phương ở khu vực Vĩnh Phúc để mở rộng tín dụng, triển khai các gói sản phẩm, dịch vụ phù hợp, an toàn, hiệu quả...

Trong đó, tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như phát triển nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; chế biến hàng xuất khẩu; công nghiệp công nghệ cao; sản xuất công nghiệp phụ trợ...

Để bảo đảm cung ứng nguồn vốn kịp thời, đúng hướng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm - bền vững, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác huy động nguồn; ưu tiên nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, các ngành kinh tế trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, của tỉnh, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, dịch vụ và nhà ở xã hội; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, gói vay ưu đãi, đặc thù... nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh số hóa, cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, thẩm định xét duyệt khoản vay, giải ngân vốn vay... tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay.

Trần Tỉnh