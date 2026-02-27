Thủ tướng chỉ đạo sắp xếp, khai thác tài sản công hiệu quả, tránh lãng phí

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 26/2/2026 yêu cầu các bộ ngành, địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công.

Công điện nêu rõ: Thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tránh thất thoát, lãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Đưa vào khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Khẩn trương hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí; đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư, khẩn trương hoàn thành việc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý hoặc xử lý theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính: Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tạm bàn giao, tiếp nhận hoàn thiện thủ tục để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao tài sản theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận.

Đối với các cơ sở nhà, đất cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng nhà, đất rà soát để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Ảnh minh họa: Kim Há/TTXVN

Đối với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có) thì báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền giao, điều chuyển tài sản quyết định giao, điều chuyển phần diện tích này cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng nếu phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó hoặc quyết định giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng trong trường hợp không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp để giao, điều chuyển, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục rà soát để ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản theo thẩm quyền để triển khai các văn bản quy phạm pháp luật do trung ương ban hành, đặc biệt là các quy định cụ thể về phân cấp trong quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để bảo đảm cơ sở pháp lý, tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản công.

Chỉ đạo sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất, tài sản công khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng các quy định của pháp luật, các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính về xử lý trụ sở, tài sản công khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện tạm bàn giao, tiếp nhận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính: Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tạm bàn giao, tiếp nhận hoàn thiện thủ tục để báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao, điều chuyển, chuyển giao tài sản theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tạm bàn giao, tiếp nhận.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã thực hiện chuyển đổi công năng trước khi điều chỉnh quy hoạch: Cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan sau khi thực hiện chuyển đổi công năng, giao, điều chuyển nhà, đất.

Đối với các cơ sở nhà, đất cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiếp tục quản lý, sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp: Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng nhà, đất rà soát để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Đối với phần diện tích lớn hơn so với tiêu chuẩn, định mức (nếu có) thì báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền giao, điều chuyển tài sản quyết định giao, điều chuyển phần diện tích này cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác quản lý, sử dụng nếu phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó hoặc quyết định giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng trong trường hợp không có cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp để giao, điều chuyển, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận quản lý, xử lý tài sản khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý, tránh thất thoát, lãng phí; trong đó:

- Đối với các cơ sở nhà, đất đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý, khai thác thì khẩn trương hoàn thành việc xử lý tài sản hoặc đưa tài sản vào khai thác theo phương án đã được phê duyệt.

- Đối với các cơ sở nhà, đất chưa được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý, khai thác thì khẩn trương xây dựng phương án xử lý, khai thác, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất cho đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nắm giữ 100% vốn điều lệ theo thẩm quyền; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ quản lý, khai thác nhà, đất cho đơn vị sự nghiệp công lập của xã theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 3/11/2025 của Chính phủ để tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà của địa phương thực hiện việc quản lý, khai thác quỹ nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng xe ôtô, máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chuẩn, định mức được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; trên cơ sở đó:

- Kịp thời xử lý tài sản dôi dư theo hướng: Đối với tài sản còn sử dụng được thì điều chuyển ngay cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn thiếu tài sản để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm chi ngân sách; đối với tài sản hỏng, không còn sử dụng được hoặc không có cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận thì khẩn trương thanh lý, thu tiền nộp ngân sách.

- Căn cứ phạm vi dự toán ngân sách được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng để thực hiện mua sắm tài sản còn thiếu hoặc cần thay thế, bảo đảm cơ sở vật chất cho mô hình tổ chức bộ máy mới, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

4. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, đôn đốc; xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Công điện này.

5. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo Vietnam+