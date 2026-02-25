Giá vàng ngày 25/2: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước vượt 185 triệu đồng/lượng sát ngày Vía Thần tài

Giá vàng thế giới hôm nay (25/2) quay đầu giảm xuống giao dịch ở mức 5.179 USD/ounce sau khi tăng vượt mức 5.200 USD khi căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý. Trong nước, giá vàng miếng SJC tiếp đà tăng trước ngày Vía Thần tài, bán ra ở mức 185,3 triệu đồng/lượng.

Ảnh: Ngọc Bích

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 25/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 181,8 triệu đồng/lượng, bán ra 184,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 15/2.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 182,3 triệu đồng/lượng và bán ra 185,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng so kết phiên trước đó trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 182,2-185,2 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 182,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 185,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng bằng giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K, giao dịch ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới gần 23 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 25/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 48,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước xuống mức 5.179,2 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 25/2. Ảnh: kitco.com

Giá vàng thế giới hôm nay đảo chiều giảm mạnh khi nhà đầu tư bán chốt lời sau một phiên tăng lên mức cao nhất trong 3 tuần qua.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, xu hướng dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ trong bối cảnh bất ổn thương mại, địa chính trị toàn cầu.

Chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management Colin Cieszynski nhận định, về mặt kỹ thuật, sau một đợt tăng giá lớn, có vẻ như giá kim loại quý này đang củng cố ở vùng 5.000 USD/ounce.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 97,75 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,047%; thị trường chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” vì mối lo AI và thuế quan, giá dầu thế giới tăng lên mức 71,05 USD/thùng đối với dầu Brent và 66 USD/thùng với dầu WTI.

Theo nhandan.vn