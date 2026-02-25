Rộn ràng khí thế lao động sản xuất nông nghiệp đầu Xuân mới

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động, sản xuất diễn ra khẩn trương, sôi nổi tại khắp các cánh đồng trên địa bàn tỉnh. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân đồng loạt xuống đồng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất trong khung thời vụ, tạo tiền đề cho một vụ mùa thắng lợi.

Ngày hội xuống đồng tại khu dân cư xóm Tình, xã Đà Bắc diễn ra ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Không khí thi đua lao động sản xuất diễn ra ở khắp các cánh đồng trên địa bàn xã Đà Bắc.

Nghi lễ xuống đồng tại Lễ hội Khai hạ Dân tộc Mường (xã Mường Bi) diễn ra vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch.

Người phụ nữ trong trang phục truyền thống dân tộc Mường hồ hởi xuống đồng trong những ngày đầu năm mới.

Người nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp thay thế lao động thủ công góp phần đảm bảo khung thời vụ.

Màu xanh của mạ non dần dệt kín những cánh đồng.

Nông dân xã Toàn Thắng đưa máy móc vào làm đất để chuẩn bị cho mùa vụ mới.

Không khí lao động sản xuất tại những cánh đồng vùng cao xã Mai Hạ.

Cánh đồng xanh mướt tại phường Nông Trang được người nông dân chăm sóc cẩn trọng, kỹ lưỡng.

Cây lúa sinh trưởng tốt trong điều kiện đầy đủ dinh dưỡng, ánh sáng và thời tiết thuận lợi.

Nông dân phường Nông Trang tranh thủ thời gian nghỉ tết để cải tạo đất để trồng các giống cây rau màu.

Người dân lựa chọn giống ngô lai có năng suất, chất lượng cao.

Không khí rộn ràng ở những cánh đồng phường Hòa Bình.

Người dân làm cỏ, chăm sóc cây lúa.

Đức Anh