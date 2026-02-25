VPI dự báo giá xăng tăng đến 4,9% trong kỳ điều hành ngày 26/2

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày 26/2/2026 có thể tăng đến 4,9%, đưa giá xăng E5 RON 92 lên mức 19.540 đồng/lít và xăng RON 95-III lên mức 20.097 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI cho thấy tại kỳ điều hành ngày 26/2/2026, giá xăng dầu bán lẻ (trừ dầu mazut) có thể tăng từ 4,3 - 4,9% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo chuyên gia phân tích dữ liệu Đoàn Tiến Quyết của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo kỳ này giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 910 đồng (4,9%) lên mức 19.540 đồng/lít và xăng RON 95-III có thể tăng 947 đồng (4,9%) lên mức 20.097 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu hỏa cũng có thể tăng 907 đồng (4,9%) lên 19.517 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng 802 đồng (4,3%) lên 19.322 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut được dự báo có thể giảm nhẹ 0,7% về mức 15.749 đồng/kg. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, vào đầu giờ chiều 24/2 (giờ Việt Nam), giá dầu tiếp tục đi lên tiệm cận mức cao nhất của 7 tháng. Cụ thể, trên các sàn giao dịch hàng hóa châu Á, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 0,59%, đạt 71,91 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 0,59%, lên mức 66,70 USD/thùng.

Theo bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova, giá dầu thế giới tăng chủ yếu đến từ tâm lý dự phòng rủi ro trước vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26/2 tới. Tình hình càng thêm căng thẳng khi Mỹ bắt đầu sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Beirut (Liban) và Tổng thống Donald Trump đưa ra những cảnh báo mạnh đối với Iran.

Bên cạnh đó, tình hình cân đối cung cầu dầu thô thế giới cũng là yếu tố đẩy giá dầu thế giới tăng lên. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu quý IV/2026 thêm 6 USD, đưa dầu Brent lên 60 USD/thùng và giá dầu WTI lên 56 USD/thùng. Lý do được đưa ra là lượng tồn kho thương mại của các nước thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OECD) tăng thấp hơn dự kiến (chỉ đạt 19% thay vì 27% như giả định trước đó). Goldman Sachs cũng kỳ vọng nhóm OPEC và các đối tác (còn gọi là OPEC+) có thể bắt đầu tăng sản lượng dần dần từ quý II/2026.

Trong khi đó, Ngân hàng Barclays cho rằng nếu nguồn cung từ Iran bị gián đoạn khoảng 1 triệu thùng/ngày trong suốt 12 tháng, giá trị hợp lý của dầu mỏ có thể tăng thêm 8 USD/thùng.

Còn chuyên gia Tony Sycamore từ ngân hàng IG nhận định giá dầu WTI hiện đang ở sát ngưỡng cao nhất của biên độ giao dịch 55 – 66,50 USD/thùng thiết lập suốt 6 tháng qua. Một sự bứt phá ổn định trên ngưỡng này sẽ mở đường cho giá dầu hướng tới mốc 70 – 72 USD/thùng. Ngược lại, nếu tín hiệu hạ nhiệt tại Geneva xuất hiện, giá có thể lùi về vùng 61 USD/thùng.

Theo Thông tấn xã Việt Nam