Tam Đảo chuyển dịch cơ cấu cây trồng gia tăng giá trị

Xác định nông nghiệp là hướng đi quan trọng, những năm gần đây, xã Tam Đảo đã phát huy lợi thế điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất tập trung, gia tăng giá trị, nhất là phát triển cây dược liệu, cây đặc sản tiềm năng có giá trị cao, sức cạnh tranh trên thị trường.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Tam Đảo hướng dẫn nông dân kiểm tra sâu bệnh trên cây rau su su.

Sau sáp nhập, xã Tam Đảo có diện tích tự nhiên 79,20 km2. So với thị trấn Tam Đảo cũ, xã Tam Đảo mới rộng gần 37 lần, quy mô dân số gần 35.000 người, tăng hơn 34 lần. Xã được biết đến với tiềm năng, thế mạnh về du lịch (Tam Đảo núi) và sản xuất nông nghiệp.

Để duy trì phát triển nông nghiệp bền vững, gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập, những năm gần đây, Tam Đảo tích cực dồn điền, quy hoạch vùng sản xuất tập trung hàng hóa phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu từng vùng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hằng năm, theo mùa vụ, xã ban hành các văn bản chỉ đạo cán bộ phụ trách nông nghiệp chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng cung ứng đủ giống chất lượng phục vụ nhu cầu gieo trồng của nông dân. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ trồng, chăm sóc lúa và rau màu, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Đồng thời, vận động nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, quy trình VietGAP tạo ra sản phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe và tăng thu nhập; tích cực xây dựng mô hình liên kết sản xuất cho nông sản của xã.

Người dân thôn Làng Hà, xã Tam Đảo tích cực chuyển dịch cây trồng đưa các cây rau màu có giá trị vào sản xuất.

Đến nay, xã đã quy hoạch xong vùng sản xuất tập trung hàng hóa. Những vùng chuyên canh cấy lúa trước đây giờ trở thành vùng sản xuất luân canh lúa và cây rau màu, cây dùng làm thức ăn chăn nuôi, cây xuất khẩu, cây dược liệu; vùng núi trồng cây ăn quả, cây dược liệu có giá trị gia tăng cao. Các vùng trồng được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cấp mã vùng truy xuất nguồn gốc.

Đặc biệt, xã chỉ đạo thay giống lúa thuần, cây rau màu năng suất thấp, giá trị không cao bằng cây lúa năng suất cao, chất lượng gạo ngon phù hợp với địa phương. Các cây trồng này đã phát huy được thế mạnh trên đồng đất của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, mang lại thu nhập cao hơn từ 1,5 - 2 lần so với giống cũ.

Mô hình trồng nho Hạ đen kết hợp xen canh rau má dưới gốc của gia đình bà Nguyễn Thị Hương, xã Tam Đảo đạt doanh thu từ 300 - 350 triệu đồng/ha.

Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng toàn xã Tam Đảo đạt 1.085ha, đạt 99,8% kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước; diện tích cây hằng năm khác gieo trồng đạt 244ha; năng suất lúa bình quân đạt 48,05 tạ/ha; tổng giá trị đạt khoảng 112 triệu đồng/ha. Nhờ đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân của xã đạt 73 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 0,4%. Xã có 19 sản phẩm được đánh giá đạt chất lượng OCOP 4 sao và 3 sao cấp tỉnh.

Ông Lê Văn Cường, thôn Đồng Thanh, người đã có hơn 20 năm trồng cây su su cho biết: Năm 2025, gia đình tôi trồng hơn 1 mẫu rau su su lấy lá và quả, năng suất từ 1,7 - 1,8 tấn/ha; bán thu được từ 17 - 18 triệu đồng/sào. Thu hoạch xong vẫn cấy 1 vụ lúa mùa. Trồng su su bán lãi gấp hơn 3 lần trồng lúa.

Vụ Đông Xuân 2025 - 2026, toàn xã Tam Đảo dự kiến gieo trồng 1001,5ha cây lương thực, trong đó cây lúa 850ha. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực đạt hơn 1.940 tấn. Trong đó, năng suất lúa phấn đấu đạt 52tạ/ha, ngô đạt năng suất 37,7 tạ/ha.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở xã Tam Đảo đã và đang có những chuyển biến mạnh mẽ, là bước đệm giúp xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới theo hướng hàng hóa, gia tăng giá trị, giúp nông dân tăng thêm thu nhập, tích cực đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả.

Xuân Hùng