Sử dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi tập trung

Những năm gần đây, các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh bắt đầu hướng tới việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, dần đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại, bền vững, an toàn sinh học.

Hệ thống cho ăn tự động giúp trang trại gà của gia đình anh Nguyễn Hải Điệp, xã Vạn Xuân giảm được chi phí lao động, tăng hiệu quả kinh tế.

15 năm trước, gia đình anh Nguyễn Hải Điệp ở xóm Trại, xã Vạn Xuân xây dựng chuồng trại để nuôi gà đẻ trứng. Từ 4.000 con ban đầu, đến nay gia đình anh đã có 3 khu nuôi với tổng đàn khoảng 20.000 con. Gia đình anh đang tiếp tục xây dựng thêm 2 khu nuôi mới để nâng tổng đàn lên 35.000 con. Tuy tổng đàn nhiều, nhưng gia đình ảnh chỉ thuê 3 công nhân chăm sóc vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc. Có được điều ấy do gia đình đang áp dụng một số công nghệ vào quy trình chăn nuôi, giảm đáng kể số lao động.

Anh Điệp chia sẻ: Năm 2020, tôi tham quan một số trang trại chăn nuôi quy mô lớn ở tỉnh Thanh Hóa và Hải Dương (cũ), thấy họ áp dụng một số công nghệ vào chăn nuôi, giảm được khá nhiều chi phí, nên tôi quyết định áp dụng vào hệ thống trang trại của gia đình.

Đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng toàn bộ chuồng trại khép kín, sử dụng hệ thống cho ăn, uống nước kèm với các nguyên tố vi lượng tự động; lắp đặt hệ thống quạt thông gió, camera cho từng ô chuồng; xây dựng hệ thống phòng lạnh để bảo quản trứng... đã giúp anh Điệp tiết kiệm được vài chục triệu đồng tiền lương thuê công nhân.

Anh Hà Quyết Thắng, chủ trang trại chăn nuôi lợn có quy mô 100 nái và 500 lợn thịt thương phẩm ở khu Đồng Cỏ, xã Thanh Sơn cũng áp dụng công nghệ chăn nuôi chuồng trại khép kín, có hệ thống làm mát tự động, xử lý chất thải bằng hệ thống biogas... Nhờ đó, trang trại của gia đình anh chỉ thuê 4 công nhân, trong khi nếu chăn nuôi theo phương thức truyền thống phải thuê ít nhất là 10 công nhân.

Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 710 trang trại, 113 HTX hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn, gà đều đã áp dụng công nghệ, tùy theo từng mức độ khác nhau. Một số trang trại có quy mô chăn nuôi từ 2.000 con lợn trở lên đã lắp đặt cả hệ thống cảm biến để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm... trong khu vực chuồng nuôi, được cảnh báo thông qua hệ thống máy tính hoặc điện thoại thông minh, để có thể kịp thời điều chỉnh, bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Chủ động lắp đặt hệ thống chế biến thức ăn cho gia cầm giúp gia đình anh Phan Kim Hùng, xã Hùng Việt tiết kiệm chi phí đầu vào, mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi.

Ông Hoàng Mạnh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản chia sẻ: Việc ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi là xu thế tất yếu đối với chăn nuôi hiện đại, bền vững, nhất là trong bối cảnh đặt mục tiêu xuất khẩu đối với động vật và sản phẩm chế biến từ động vật. Đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Để ngành chăn nuôi ngày càng phát triển bền vững, ổn định, Chi cục đang phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý và kiểm soát chất lượng nông sản (trong đó có chăn nuôi) phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu... Sau đó, tham mưu để Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất với UBND tỉnh ban hành, nâng cao giá trị sản xuất của chăn nuôi trong cơ cấu ngành Nông nghiệp toàn tỉnh.

Quân Lâm