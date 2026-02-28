Thanh Sơn chung tay bảo vệ môi trường

Thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3795 của UBND tỉnh Phú Thọ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt nhằm ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, thời gian qua, xã Thanh Sơn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Để thay đổi nhận thức và hành vi của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, xã xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền và siết chặt quản lý, trong đó ưu tiên phổ biến sâu rộng các nội dung chỉ đạo đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp kiểm tra, đôn đốc các khu dân cư thực hiện thu gom, xử lý rác thải đúng quy định. Đồng thời, xã giám sát chặt chẽ việc quản lý chất thải tại các cơ sở sản xuất, chăn nuôi và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xả rác bừa bãi ra môi trường và vứt xác động vật xuống kênh mương.

Điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường tại Thanh Sơn là việc phát huy vai trò giám sát của người dân và khai thác hiệu quả hệ thống camera an ninh để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Các phong trào ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh được duy trì định kỳ, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhiều tuyến đường trục chính, ngõ xóm trên địa bàn xã Thanh Sơn đã đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan hiện đại, văn minh.

Tại các khu dân cư, tinh thần tự giác của người dân được nâng cao rõ rệt. Không chỉ thực hiện phân loại rác tại nguồn, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, bà con tích cực trồng cây xanh, chăm sóc hoa ven đường và chỉnh trang hàng rào, khuôn viên nhà ở. Nhiều tuyến đường đã được lắp đặt hệ thống đèn tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan hiện đại, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn khẳng định: "Bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình. Mục tiêu là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động để xây dựng môi trường sống bền vững."

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng xã “sáng - xanh - sạch - đẹp” đã trở thành hành động thiết thực gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới. Toàn xã hiện có 55/58 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa; gần 100% khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới, trong đó có 1 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hơn 95% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị đạt 100%, tại các khu dân cư nông thôn đạt hơn 85%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân giảm 2,4%/năm, hộ cận nghèo giảm 2,6%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm...

Các mô hình như “khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” do Ủy ban MTTQ xã phát động đã đi vào chiều sâu, hình thành thói quen tốt cho cộng đồng. Sự thay đổi diện mạo tại xã Thanh Sơn hôm nay là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, quyết tâm giữ gìn môi trường sống trong lành cho thế hệ mai sau.

Ngọc Lam