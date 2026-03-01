Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp

Sau sáp nhập, Phú Thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô GRDP năm 2025 xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Cùng lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và nguồn lực lao động, tỉnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, tạo nền tảng thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và giá trị gia tăng cao.

Thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức theo hướng chủ động, linh hoạt, từng bước mở rộng thị trường, đa dạng hóa đối tác. Đồng thời, chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai dự án, bảo đảm dự án sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Công ty TNHH Hwa Sung Vina là doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc, hoạt động hiệu quả tại Khu công nghiệp Cẩm Khê, chuyên sản xuất, gia công các loại dây cáp trong lĩnh vực điện tử.

Cùng với đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Nhiều cơ chế, chính sách nhất là về lĩnh vực đầu tư, đất đai, nhà ở, giải phóng mặt bằng, tái định cư... đã được cụ thể hóa, ban hành kịp thời. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, trọng tâm là rà soát quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chú trọng xây dựng chính quyền điện tử.

Hoạt động thông tin, truyền thông, quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh cũng được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, nội dung thiết thực, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín và sức hấp dẫn của Phú Thọ đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Nhờ những nỗ lực, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nên năm 2025 huy động nguồn lực đầu tư của tỉnh đạt kết quả tích cực, thu hút nhiều dự án có quy mô, tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, toàn tỉnh thu hút 1,51 tỷ USD vốn FDI, tăng 64% so với năm 2024, trong đó, vốn đăng ký mới là 0,74 tỷ USD, vốn đăng ký tăng thêm là 0,77 tỷ USD. Thu hút vốn DDI đạt hơn 260 nghìn tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với năm 2024.

Hạ tầng giao thông của tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng sức hút đầu tư.

Các khu công nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò thông qua việc thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư, bổ sung nguồn lực quan trọng trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, gia tăng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp từng bước được hoàn thiện, nâng cao năng lực tiếp nhận các dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Đến nay, toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp được thành lập; tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp tính theo diện tích đất được giao đạt 70,2%. Năm 2025, công tác thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, thu hút trên 1 tỷ USD vốn FDI từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 38 dự án cấp mới tương ứng 347 triệu USD; 77 dự án tăng vốn tương ứng 716,9 triệu USD.

Theo đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng có năng lực, uy tín; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có tác động lan tỏa và khả năng dẫn dắt. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường xúc tiến tại chỗ, duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi và phát huy hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Phú Thọ xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là trung tâm công nghiệp - dịch vụ - logistics của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Phú Thọ. Theo đó, xúc tiến đầu tư năm 2026 được triển khai theo hướng chủ động - chọn lọc- thực chất - hiệu quả, bám sát quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, đồng thời kế thừa, mở rộng các chương trình xúc tiến đầu tư của 3 tỉnh trước khi hợp nhất.

Hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với các chủ trương lớn của Trung ương về thu hút FDI và DDI, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với tái cơ cấu ngành, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, dần hoàn thành các cụm liên kết, chuỗi giá trị. Về phương thức xúc tiến đầu tư, chủ động tiếp cận, giới thiệu các cơ hội hợp tác đầu tư trực tiếp với các đối tác; tăng cường các kênh xúc tiến đầu tư trực tuyến và ứng dụng công nghệ số.

Với quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp và nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch, Phú Thọ tiếp tục khơi thông hiệu quả các nguồn lực xã hội, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Nguyễn Huế