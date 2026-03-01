Giá vàng hôm nay (chiều 1/3): Ở ngưỡng rất cao

Giá vàng hôm nay (chiều 1/3): Các thương hiệu vàng đều ở ngưỡng rất cao 184 – 187 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184 – 187 triệu đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184 – 187 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra).

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 184 – 187 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra).

Bảo tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng 184 – 187 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra).

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 184 – 187 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở mức 183,8-186,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Bảo tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 184 – 187 triệu đồng/lượng.

Theo dự báo về giá vàng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng tiếp những ngày tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có tới 67% cho rằng giá vàng sẽ tăng, chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và có tới 22% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 266 nhà đầu tư trả lời với con số 76% người được hỏi nói giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 13% cho rằng giá sẽ giảm và 11% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, phân tích việc vượt qua mốc 5.250 USD có thể báo hiệu một đợt tăng giá khác lên 5.500 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4%, ngay cả sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) cao hơn dự kiến, cũng có thể giúp hỗ trợ giá kim loại quý.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho rằng đang có những tín hiệu tích cực cho vàng trong tuần tới và cả những tuần tiếp theo. Các động lực hỗ trợ đã tồn tại trong vài năm qua. Mốc 5.200 USD/ounce có thể là mặt bằng giá mới cho vàng để tiếp tục đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết hiện hành khoảng 167 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

