Giá vàng lao dốc mạnh do sức ép từ loạt yếu tố bất lợi

Dù vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn, các chuyên gia từ JPMorgan cảnh báo sự biến động sẽ còn duy trì khi xung đột Trung Đông tiếp diễn.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng thế giới đã lao dốc hơn 6% trong phiên 3/3, chịu áp lực từ sự lên giá của đồng USD, triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ và làn sóng bán tháo tài sản để bù lỗ khi thị trường chứng khoán chao đảo vì xung đột Trung Đông.

Vào lúc 2 giờ 9 sáng 4/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 3,6% xuống 5.131,67 USD/ounce. Giá bạc cũng giảm mạnh 7% xuống 83,10 USD/ounce. Cùng thời điểm, giá bạch kim cũng đồng loạt giảm giá.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng vọt khi giới giao dịch bớt đặt cược vào quy mô cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Giá năng lượng leo thang do chiến sự tại Iran đang đẩy rủi ro lạm phát lên cao, điều này có thể buộc Fed và các ngân hàng trung ương lớn phải giữ nguyên lãi suất hoặc thậm chí là tăng thêm.

Ngoài ra, các chuyên gia tại ngân hàng Societe Generale cho rằng đà bán tháo cổ phiếu hôm 3/3 đã buộc các nhà đầu tư phải thanh lý các lệnh giao dịch vàng để bù đắp thua lỗ ở các danh mục khác.

Dù vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn, các chuyên gia từ JPMorgan cảnh báo sự biến động sẽ còn duy trì khi xung đột Trung Đông tiếp diễn.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự, trong khi Israel thực hiện các đợt không kích vào trung tâm chỉ huy của Iran. Đáp lại, Iran đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí và đe dọa chặn eo biển Hormuz.

Bên cạnh áp lực tài chính, dòng chảy vàng giao ngay cũng gặp trở ngại lớn khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đóng cửa không phận và nhiều hãng hàng không đình chỉ hoạt động tại vùng Vịnh. Tuy nhiên, ngân hàng tư nhân UBP nhận định vàng vẫn có dư địa để thách thức lại mức kỷ lục 5.595 USD/ounce nếu cuộc xung đột này kéo dài nhiều tuần tới.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 9 giờ 00 ngày 4/3, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 185,20-188,22 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Nguồn TTXVN