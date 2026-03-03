Giá vàng thế giới bật tăng, chứng khoán châu Á đỏ lửa

Giá vàng thế giới tăng hơn 30 USD, chứng khoán châu Á tiếp tục đi xuống khi chiến sự tại Trung Đông lan rộng và nhiều khả năng kéo dài.

Mở cửa phiên giao dịch 3/3, giá vàng thế giới giao ngay hiện tăng hơn 30 USD lên 5.351 USD một ounce. Đóng cửa phiên đầu tuần, giá lên 5.320 USD.

Giá bạc, bạch kim và palladium cũng đi lên. Mỗi ounce hiện giao dịch lần lượt tại 91 USD, 2.300 USD và 1.777 USD.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 3 phiên gần đây. Đồ thị: Kitco

Thị trường kim loại quý đi lên khi xung đột tại Trung Đông lan rộng, có dấu hiệu kéo dài nhiều tuần. Việc này khiến nhà đầu tư lo ngại đà phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ bị đảo lộn, đồng thời thổi bùng lạm phát.

Vàng là công cụ trú ẩn được ưa chuộng do căng thẳng kinh tế - chính trị toàn cầu leo thang. Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng gần 20%.

Chứng khoán châu Á vừa mở cửa cũng tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) hiện giảm 0,89%. Kospi Index (Hàn Quốc) mất 2,3%. S&P/ASX 200 (Australia) sụt 0,84%. Trước đó, các chỉ số này đều giảm trong phiên đầu tuần.

Giá dầu thô thế giới cũng tăng 6-7% chốt phiên 2/3. Tuy nhiên, mức này chỉ bằng một nửa so với trước đó. Sáng 3/3, giá hiện nhích nhẹ lên quanh 71-77 USD.

“Nhà đầu tư hiện lo ngại về lạm phát và dầu mỏ, vì xung đột tại Trung Đông”, Lindsey Bell - chiến lược gia đầu tư tại 248 Ventures nhận định trên Reuters. Chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu hiện gián đoạn vì chiến sự. Vài ngày qua, hàng loạt quốc gia Trung Đông đã phải tạm dừng khai thác dầu khí.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 3/3 cũng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và cảnh báo tấn công mọi tàu thuyền cố gắng đi qua tuyến đường này. Đây là tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới.

Trên thị trường tiền tệ, đồng đôla Mỹ hưởng lợi lớn nhất, khi tăng giá với các đồng tiền trú ẩn nổi tiếng khác như franc Thụy Sĩ và yen Nhật. Các diễn biến trên thị trường dầu mỏ tác động đến giá tiền tệ, do Mỹ hiện là nước xuất khẩu ròng năng lượng, trong khi cả châu Âu và Nhật Bản phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Dollar Index - đo sức mạnh của đôla Mỹ với 6 tiền tệ lớn - hiện tăng 0,9%. Giá euro giảm 1% so với USD, còn 1,169 USD một EUR. Trong khi đó, một USD hiện đổi được 157 JPY.

