Sẽ xử lý doanh nghiệp lợi dụng căng thẳng Trung Đông găm hàng, đẩy giá xăng dầu

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, biến động địa chính trị thời gian gần đây đang ảnh hưởng tới nguồn cung và mặt bằng giá xăng dầu thế giới, tiềm ẩn rủi ro lan truyền sang thị trường trong nước.

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Cục này đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường bám sát diễn biến cung - cầu, giá bán trên địa bàn; chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ quản lý theo địa bàn; kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gián đoạn nguồn cung hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng để xử lý theo quy định.

Việc kiểm tra được yêu cầu thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bảo đảm phát hiện sớm và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng tạo khan hiếm, tự ý tăng giá, bán sai giá niêm yết, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng. Những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xử lý.

Song song với kiểm tra, cơ quan quản lý yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường; làm rõ và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý thị trường các cấp nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - cho biết, trước biến động thị trường xăng dầu thế giới do ảnh hưởng từ xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, cơ quan quản lý đã rà soát tổng nguồn, tồn kho và năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trong nước để chủ động phương án điều hành.

Theo đánh giá, hiện nay nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn chủ yếu nhập dầu thô từ Mỹ, Brazil và một số thị trường khác nên ít chịu tác động trực tiếp từ căng thẳng tại Trung Đông. Với lượng nguyên liệu đã ký hợp đồng và đang trên đường vận chuyển, đơn vị này cơ bản bảo đảm đủ dầu thô cho sản xuất đến hết tháng 4; đồng thời đã chủ động tìm kiếm nguồn thay thế trong trường hợp tình hình kéo dài.

Đối với Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, do nguồn cung nhập khẩu từ Kuwait phải đi qua khu vực eo biển Hormuz nên chịu tác động nhất định. Trong tháng 3, ba lô hàng đã về an toàn và đang trên đường cập cảng. Với lượng dầu đang về và tồn kho hiện có, Nghi Sơn vẫn đủ nguyên liệu để sản xuất hết tháng 3. Tuy nhiên, nếu chiến sự kéo dài sang tháng 4, nhà máy sẽ gặp áp lực, vì vậy doanh nghiệp đang tích cực nhập khẩu bổ sung và tìm kiếm nguồn thay thế.

Theo bà Hiền, cơ quan quản lý đang theo dõi sát tổng nguồn và tồn kho của từng doanh nghiệp, đồng thời xây dựng các kịch bản điều hành trình Chính phủ. Các phương án tính đến việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá, điều chỉnh thuế, phí khi cần thiết; phối hợp với các bộ, ngành để rút ngắn thủ tục thông quan, hợp quy; bảo đảm nguồn ngoại tệ và tín dụng cho doanh nghiệp nhập khẩu khi thị trường có biến động.

Lãnh đạo Cục khẳng định hiện tại nguồn cung xăng dầu trong nước không thiếu. Tuy nhiên, trên thị trường xuất hiện biểu hiện bán chậm, chiết khấu thấp hoặc tâm lý chờ giá ở một số đơn vị.

“Chúng tôi chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường giám sát và nhấn mạnh, nếu phát hiện hành vi găm hàng, đóng cửa không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm”, bà Hiền nói.

