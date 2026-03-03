Làm rõ thủ phạm chém đứt lìa cánh tay người đi đường tại phường Vĩnh Yên

Khoảng 22h20’ ngày 1/3/2026, tại đường Kim Ngọc kéo dài nối cầu Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Yên, nhóm thanh niên trú tại địa bàn (khu vực xã Thanh Trù cũ) đi trên 3 xe mô tô, mang theo dao quắm, đinh ba... với mục đích tìm nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến Tổ dân phố Rừng, các đối tượng đã chặn xe anh Đào Duy Đạt (SN 2009, trú tại xã Yên Lạc). Nguyễn Thành Công (SN 2008, trú tại phường Vĩnh Yên) cầm tuýp sắt gắn dao quắm chém trúng khiến nạn nhân bị đứt lìa cánh tay phải rơi xuống đường. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn và vứt hung khí xuống khu vực hồ nước nhằm phi tang.

Xét thấy sự manh động của các đối tượng và xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận quần chúng Nhân dân, ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo, ngay trong đêm 1/3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng, rà soát camera an ninh, khoanh vùng, triệu tập các đối tượng liên quan; đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kêu gọi Nhân dân tố giác tội phạm.

Các đối tượng liên quan vụ việc tại cơ quan Công an.

Sau 36 giờ kể từ khi vụ việc xảy ra, đến sáng 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập và làm rõ Nguyễn Thành Công, SN 2008 và Phạm Hồng Sơn, SN 2010, đều trú tại phường Vĩnh Yên cùng nhiều đối tượng liên quan; tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, trong số này có những đối tượng mới sinh năm 2010.

Cũng ngay trong ngày, sau khi đưa các đối tượng liên quan về cơ quan Công an, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp làm việc với các đối tượng, phụ huynh, người giám hộ của các đối tượng để làm rõ một số nội dung thông tin ban đầu.

Trước tính chất manh động, côn đồ, coi thường pháp luật của các đối tượng, Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm minh nhằm giáo dục, răn đe, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Huy Thắng