Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm

Sáng 2/3, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Toàn cảnh buổi lễ ra quân huấn luyện tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất.

Dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Đăng Tuyền - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND 32 xã, phường trên địa bàn; cán bộ, chiến sĩ cơ quan Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 (CHPTKV 2) - Thống Nhất và lực lượng dân quân tự vệ các xã, phường.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 diễn ra trang trọng với đầy đủ các nội dung.

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị đã thực hành đầy đủ các nội dung theo kế hoạch như: duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng; trưng bày, chấm thi mô hình học cụ huấn luyện; giới thiệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, thống nhất, bảo đảm trang nghiêm, an toàn, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu ra quân.

Các đơn vị ký kết giao ước phong trào thi đua quyết thắng tại Lễ ra quân huấn luyện.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026 ngay từ những ngày đầu, xây dựng lực lượng vũ trang khu vực vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.

Phát động đợt thi đua cao điểm, lãnh đạo Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chiến sĩ lực lượng vũ trang và giáo viên, học sinh hưởng ứng Ngày chạy thể thao.

Cũng trong buổi lễ, Ban CHPTKV 2 - Thống Nhất phối hợp với các trường học trên địa bàn phát động phong trào thể dục thể thao, hưởng ứng Ngày chạy thể thao do Hội đồng Thể thao Quân sự thế giới (CISM) phát động, kết hợp Ngày chạy Olympic năm 2026.

Hoạt động này thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh, giáo viên tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao thể lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lao động, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới.

Đức Anh (CTV)