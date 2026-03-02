Thanh Hóa: Xử lý nghiêm các đối tượng tung tin giả để kích động gây rối trật tự công cộng

Ngày 1/3, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng; chấp hành pháp luật, phối hợp lực lượng chức năng giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Trước đó, vào tối 26/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết từ tài khoản “Phong Khánh” đăng tải nội dung Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa trong quá trình làm việc đã “tra tấn, đánh người phải nhập viện" nên các đơn vị chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc để xác minh, làm rõ.

Theo kết quả xác minh, trưa cùng ngày, Lương Văn Mạnh, sinh năm 2008, trú tại thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong cầm đầu nhóm khoảng 18 thanh niên thuộc địa bàn xã Thanh Lâm (cũ), điều khiển xe máy, mang theo nhiều hung khí đi tìm và đánh nhóm thanh niên thuộc xã Thanh Hòa (cũ), trên tuyến tỉnh lộ 520E, đoạn qua địa phận xã Thanh Phong, khiến một người bị thương. Công an xã Thanh Phong triệu tập Lương Văn Mạnh cùng một số đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc.

Lô Văn Khánh (sinh năm 2000), trú tại thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong, là người trực tiếp tham gia vụ đánh nhau cùng nhóm thanh niên thuộc xã Thanh Lâm (cũ), đã bịa đặt, thông báo cho người nhà các đối tượng thông tin sai sự thật: “Công an xã Thanh Phong trong quá trình làm việc đã đánh các đối tượng bị triệu tập đến ngất xỉu tại trụ sở".

Người thân cả tin đã tập trung kéo đến trụ sở Công an xã Thanh Phong vào khoảng 23 giờ cùng ngày, sử dụng điện thoại di động quay video, chụp ảnh, hò hét, chửi bới, gây sức ép với lực lượng chức năng.

Chiều 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thanh Phong triệu tập, đang làm việc với một số đối tượng liên quan thì Lô Văn Bắc (sinh năm 1988) và Lò Văn Trọng (sinh năm 1994), cùng ở thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong, đã có hành vi xông vào trụ sở Công an xã, tự ý quay video, hò hét, gây cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Công an dẫn giải các đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng về công sở làm việc.

Lực lượng công an đã tiến hành khống chế, đưa các đối tượng về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa để làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, làm việc với 20 đối tượng có liên quan; tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng về các hành vi: Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, đăng bài, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội...

