Hệ lụy từ những trò đỏ đen ngày Xuân

“Cờ bạc là bác thằng bần” - câu răn dạy của người xưa vẫn còn nguyên giá trị. Thế nhưng, mỗi độ Xuân về, cùng với tâm lý “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, không ít người lại sa vào các trò đỏ đen dưới nhiều hình thức được thua bằng tiền hoặc hiện vật, từ vỉa hè, sân đình đến đường làng, ngõ xóm. Đằng sau những cuộc vui tưởng chừng vô hại ấy là không ít hệ lụy đáng lo ngại.

Từ thời phong kiến, pháp luật nước ta đã có những quy định cụ thể nhằm xử lý tội đánh bạc. Hiện tại, Bộ luật Hình sự (sửa đổi năm 2015) cũng quy định rất rõ: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật, trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc có tiền án về hành vi này mà chưa được xóa án tích có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra, với các hành vi khác liên quan đến tội đánh bạc, tùy mức độ, người đánh bạc có thể bị xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền) hoặc phạt tù nhiều hơn mức quy định 3 năm..."

Không nên lợi dụng các trò chơi dân gian tại lễ hội đầu Xuân để biến tướng thành trò cờ bạc. Ảnh minh hoạ: Hội chọi dê xã Yên Lãng.

Bên cạnh chế tài nghiêm khắc của pháp luật, người đánh bạc còn phải đối diện với “án phạt” tinh thần không kém phần nặng nề từ gia đình, dòng họ và cộng đồng khi bị phát hiện. Người chơi cờ bạc nếu may mắn thắng lúc này, thua lúc khác có thể coi như hòa, nhưng khi vận đen kéo dài, hậu quả có thể là mất mát tài sản, thậm chí đẩy cả gia đình vào cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Mạnh T, công nhân một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử thuộc Khu công nghiệp Khai Quang chia sẻ: Quê tôi là xã thuần nông, người dân vốn chăm chỉ, tiết kiệm. Những năm trước, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, không khí trong làng lại trở nên nhộn nhạo bởi các chiếu bạc. Trẻ con chơi vài nghìn bạc lẻ, người lớn thì tiền trăm, tiền triệu. Điều đáng nói là trong sinh hoạt thường ngày, người dân chi tiêu rất cân nhắc, nhưng khi ngồi vào chiếu bạc lại sẵn sàng “xuống tiền” mà không tiếc.

Không chỉ diễn ra ở những địa điểm kín đáo, nhiều cuộc sát phạt còn diễn ra ngay bên hiên nhà, thậm chí lan xuống lòng đường làng dưới vỏ bọc các trò chơi dân gian như chọi gà hay trò chơi “chiếc nón kỳ diệu”, quay thưởng... Những đám đông tụ tập cổ vũ ồn ào, dễ khiến người ngoài lầm tưởng là không khí hội làng, nhưng ẩn sau đó là những gương mặt thất thần của người thua.

Không riêng gì quê anh T hay nơi khác, thực tế cho thấy, tình trạng đánh bạc dịp lễ hội đầu Xuân vẫn tồn tại ở không ít địa phương. Một trong những nguyên nhân là do yếu tố tập quán, tâm lý “đầu năm vui vẻ”, cộng với nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận người dân. Được biết, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp đầu Xuân, lực lượng chức năng, đặc biệt là công an lại phải căng mình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tá Lê Quỳnh Lâm - Phó trưởng Công an xã Tam Hồng cho biết: Những năm trước, tình trạng cờ bạc nhỏ lẻ trên địa bàn đôi khi có xảy ra, tuy chưa để lại hậu quả lớn nhưng vẫn khiến người dân bức xúc. Trước thực trạng đó, Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, bám sát cơ sở, răn đe các đối tượng có nguy cơ vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tổ chức đánh bạc. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình trạng cờ bạc trên địa bàn đến nay cơ bản chấm dứt, dù trong ngày thường hay thời điểm các lễ hội đầu Xuân.

Xét một cách tổng thể, cờ bạc dù dưới bất kỳ hình thức nào cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Đi kèm với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ, vay nóng, tín dụng đen, kéo theo nguy cơ phát sinh tội phạm như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, ma túy, mại dâm... Không ít gia đình đã lâm vào cảnh tan vỡ, nhiều người đánh mất sự nghiệp, danh dự chỉ vì sa đà vào những trò đỏ đen. Đặc biệt, việc thanh thiếu niên tiếp cận và tham gia đánh bạc còn là dấu hiệu đáng lo ngại về sự lệch chuẩn trong lối sống và giá trị đạo đức.

Để mọi người vui Xuân an lành, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, việc đấu tranh với tệ nạn cờ bạc cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an mà còn của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Trước mắt, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng cơ quan, khu dân cư, gia đình; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng; khuyến khích người dân chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần lồng ghép nội dung phòng, chống tệ nạn cờ bạc vào các phong trào thi đua, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hướng tới xây dựng địa bàn không tệ nạn xã hội.

Xuân là thời điểm sum vầy, khởi đầu cho những ước vọng tốt đẹp. Để mùa Xuân thực sự trọn vẹn niềm vui, mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xa những trò đỏ đen và cùng chung tay xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, lành mạnh.

Quang Nam