Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy khám sức khỏe của bệnh viện để bán

Phát hiện nhiều hồ sơ xin việc sử dụng giấy khám sức khỏe nghi làm giả, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc xác minh, làm rõ đường dây làm giả giấy tờ mang tên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc để trục lợi.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một số cá nhân sử dụng giấy khám sức khỏe giả để hoàn thiện hồ sơ xin việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Nghi vấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi liên quan.

Ngày 11/2, lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Lục Văn Hương (SN 1972) và Trần Quốc Nghĩa (SN 1987), cùng trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy khám sức khỏe giả mang tên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Các giấy tờ này đã được đóng dấu đỏ, ký tên sẵn nhưng để trống thông tin người khám.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lục Văn Hương và Trần Quốc Nghĩa về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Trần Quốc Nghĩa làm nghề in ấn, quảng cáo. Nghĩa đã photocopy mẫu giấy khám sức khỏe, sau đó tìm kiếm hình ảnh con dấu tròn của bệnh viện trên mạng internet, tự điền nội dung và ký giả chữ ký bác sĩ. Phần thông tin người khám được để trống nhằm thuận tiện cho việc bán lại cho nhiều người khác nhau.

Sau khi hoàn thiện giấy tờ giả, Nghĩa trao đổi với Lục Văn Hương để tiêu thụ cho những người có nhu cầu hợp thức hóa hồ sơ xin việc, qua đó thu lợi bất chính.

Ngày 16/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lục Văn Hương và Trần Quốc Nghĩa về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ bản thân không có chức năng, thẩm quyền cấp giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi làm giả, ký giả chữ ký và bán kiếm lời.

Theo cơ quan công an, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm hoạt động quản lý trong lĩnh vực y tế, ảnh hưởng đến uy tín cơ sở khám chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, đặc biệt khi giấy tờ giả được sử dụng trong tuyển dụng lao động...

