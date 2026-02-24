Đưa gần 13.400 sĩ quan quân đội và quân nhân về cấp xã

Cả nước đã hoàn tất bố trí 3.319 chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, đồng thời tăng cường hàng nghìn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về cơ sở để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Trong báo cáo về tình hình tết Nguyên đán Bính Ngọ và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết, Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 13.2, cả nước đã bố trí, sắp xếp gần 8.800 sĩ quan và hơn 4.600 quân nhân chuyên nghiệp về công tác tại ban chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã

Đáng chú ý, 3.319 chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã đã được kiện toàn, đạt 100% theo yêu cầu, đánh dấu bước hoàn tất quan trọng trong lộ trình củng cố tổ chức ở cơ sở.

Cùng với việc hoàn thành bố trí chỉ huy trưởng, các chức danh khác cũng đang được khẩn trương kiện toàn. Cụ thể, đã có 1.330 phó chỉ huy trưởng được bổ nhiệm, đạt 40%; 1.785 chính trị viên phó, đạt 54% và 2.345 trợ lý, tương đương gần 19% nhu cầu.

Bộ Nội vụ đánh giá việc sắp xếp, bổ sung nhân sự ban chỉ huy quân sự cấp xã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Một số địa phương thực hiện với quy mô lớn, nổi bật như: Hà Nội, Cần Thơ, An Giang, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Việc tăng cường sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về cơ sở góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Trước đó, ngày 31.12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành kết luận về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó nhấn mạnh yêu cầu kiện toàn đầy đủ số lượng cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã. Các địa phương được giao rà soát đội ngũ chỉ huy trưởng, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn trình độ đại học ngành quân sự cơ sở, cao cấp lý luận chính trị và phù hợp quy hoạch chức danh.

Đáng chú ý, quyết định bổ nhiệm chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự cấp xã đồng thời là quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đồng ý chủ trương lựa chọn, bổ nhiệm phó chỉ huy trưởng và trợ lý theo hướng tương tự như đối với chỉ huy trưởng, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác cán bộ.

Cùng với kiện toàn nhân sự, công tác quản lý tài sản công được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, tránh thất thoát, lãng phí khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Chính phủ được giao sớm ban hành các nghị định sửa đổi quy định về cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã và chế độ phụ cấp đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã.

Theo luật Dân quân tự vệ và luật Sửa đổi, bổ sung một số luật về quân sự, quốc phòng, ban chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan thường trực công tác quốc phòng ở địa phương. Cơ cấu gồm chỉ huy trưởng là công chức, ủy viên UBND cấp xã; chính trị viên do bí thư cấp ủy xã đảm nhiệm; chính trị viên phó do bí thư Đoàn thanh niên cấp xã đảm nhiệm; cùng phó chỉ huy trưởng và trợ lý là công chức.

Việc hoàn tất kiện toàn đội ngũ chỉ huy trưởng và tiếp tục bổ sung các chức danh còn lại được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ngay từ cơ sở.

Nguồn thanhnien.vn