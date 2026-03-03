Toàn tỉnh tiễn 6.095 công dân tham gia nhập ngũ

Theo báo cáo của các cơ quan, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh đều được thực hiện bài bản, chặt chẽ, công khai và đúng pháp luật.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân tại xã Lâm Thao.

Đợt tuyển quân năm nay, toàn tỉnh sẽ tiễn 6.095 công dân tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Trong đó giao cho Quân đội 5.350 công dân và giao cho Công an 745 công dân.

Để có được kết quả này, thời gian qua, các cơ quan đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động trong công tác tuyển quân và đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2026, đặc biệt là cơ quan quân sự các cấp từ tỉnh tới cơ sở.

BT