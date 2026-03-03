Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Toàn tỉnh tiễn 6.095 công dân tham gia nhập ngũ

Theo báo cáo của các cơ quan, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 13 điểm trên địa bàn tỉnh đều được thực hiện bài bản, chặt chẽ, công khai và đúng pháp luật.

Toàn tỉnh tiễn 6.095 công dân tham gia nhập ngũ

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị giao quân tại xã Lâm Thao.

Đợt tuyển quân năm nay, toàn tỉnh sẽ tiễn 6.095 công dân tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Trong đó giao cho Quân đội 5.350 công dân và giao cho Công an 745 công dân.

Để có được kết quả này, thời gian qua, các cơ quan đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động trong công tác tuyển quân và đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân năm 2026, đặc biệt là cơ quan quân sự các cấp từ tỉnh tới cơ sở.

BT


BT

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công dân Gia nhập công tác chuẩn bị Công tác tuyển quân Pháp luật cơ quan Quân đội Nhân dân công khai Quân sự
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long