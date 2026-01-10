Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Những năm qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh của công dân.

Kỳ tiếp công dân do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì có sự tham gia của đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, tăng cường sự phối hợp, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội trong công tác tiếp công dân.

Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư. Hằng năm, Đoàn xây dựng kế hoạch tiếp công dân định kỳ của các ĐBQH (trừ thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội). Lịch tiếp công dân được công khai để Nhân dân biết, theo dõi và thực hiện quyền giám sát. Quá trình tiếp công dân thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của công dân. Thông qua tiếp công dân và giải quyết đơn thư, ĐBQH có điều kiện giám sát việc thực thi pháp luật, kịp thời kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước.

Cùng với tiếp công dân, Đoàn chú trọng công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư KNTC, khiếu nại, phản ánh. Các đơn, thư được nghiên cứu kỹ nội dung, phân loại theo tính chất vụ việc, xác định đúng thẩm quyền giải quyết. Những đơn đủ điều kiện được chuyển kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương. Đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, thông báo kết quả giải quyết đúng quy định pháp luật.

Điểm nổi bật mang lại hiệu quả rõ rệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tham mưu, phục vụ. Ba Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Tỉnh ủy thống nhất một đầu mối tiếp nhận, xử lý đơn thư, qua đó hạn chế tình trạng chuyển đơn trùng lặp, kéo dài thời gian giải quyết, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan, tạo thuận lợi cho công dân. Việc quản lý, theo dõi đơn thư được thực hiện khoa học, bảo đảm đầy đủ thông tin phục vụ công tác giám sát, tổng hợp, báo cáo.

Song song với tiếp nhận và chuyển đơn, Đoàn ĐBQH tỉnh đẩy mạnh giám sát việc giải quyết KNTC. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” theo Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Qua giám sát chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC tại một số cơ quan, địa phương; kiến nghị các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Ngoài các buổi tiếp công dân định kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tiếp nhận, chuyển và đôn đốc giải quyết nhiều đơn thư do công dân trong và ngoài địa phương gửi đến qua đường bưu điện. Một số ĐBQH chủ động bố trí thời gian tiếp công dân theo đề nghị, trực tiếp nhận, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc cụ thể; báo cáo Đoàn để tổng hợp, theo dõi chung theo quy định. Cách làm này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, sát dân của các ĐBQH tỉnh.

Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong những năm qua là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, quyết tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh. Từ tháng 7/2021 đến nay, Đoàn đã tổ chức tiếp và phối hợp tiếp trên 1.600 lượt công dân, với 612 vụ việc, trong đó có 15 vụ việc đông người. Đoàn đã tiếp nhận 1.280 đơn, tỷ lệ giải quyết đạt trên 99%.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cách làm bài bản và tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với Quốc hội, góp phần bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Thơ