Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 26/2, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh và cấp xã trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Dự và đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBBC tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh... Cùng dự có 148 điểm cầu xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác triển khai bầu cử, chuẩn bị các điều kiện và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ bầu cử từ Trung ương đến địa phương được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, tạo nền tảng quan trọng để đảm bảo các bước tiếp theo đúng tiến độ, quy định pháp luật.

Các tỉnh, thành phố đã quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của cuộc bầu cử và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026; thành lập các Ban Chỉ đạo và tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát; tổ chức các hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và hoàn thành trước thời hạn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 182 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI. Đối với đại biểu HĐND các cấp, cả nước có 724 đơn vị bầu cử cấp tỉnh với 2.554 đại biểu được bầu và 22.451 đơn vị bầu cử cấp xã với 72.613 đại biểu được bầu. Các địa phương đã thành lập Ban bầu cử ĐBQH tại 182 đơn vị, Ban bầu cử HĐND cấp tỉnh tại 724 đơn vị, Ban bầu cử HĐND cấp xã tại 22.451 đơn vị; đồng thời thành lập Tổ bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người ứng cử ĐBQH tại 182 đơn vị bầu cử. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 4.227 người và tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 121.242 người. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định với tổng số 73.457.255 cử tri trong cả nước. Hội đồng Bầu cử quốc gia thống nhất tổ chức bầu cử sớm tại 213 khu vực bỏ phiếu thuộc 11 tỉnh, thành phố có địa bàn, điều kiện đặc thù.

Công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, kết hợp phương thức truyền thống và ứng dụng nền tảng số; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của Hội đồng Bầu cử quốc gia, UBBC các tỉnh, các xã, phường trong công tác triển khai, chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí khẳng định, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử từ Trung ương đến địa phương được thực hiện kịp thời, bài bản, chu đáo, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn, đúng quy định và tiến độ đề ra.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu: Phải phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận, tham gia tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đối với cuộc bầu cử. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc của cuộc bầu cử, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào, nhất là trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1/3 - 15/3/2026.

Các địa phương phải hoàn thành công bố, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử và tổ chức vận động bầu cử theo đúng quy định; tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh sách cử tri, đảm bảo quyền bầu cử của công dân. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử một cách sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn.

Cùng với đó, phải chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật và an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, không để các đối tượng xấu lợi dụng chống phá. Đồng thời, nâng cao chất lượng tập huấn chuyên sâu, chuẩn hóa nghiệp vụ kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử, không để xảy ra sai sót; tổ chức chặt chẽ việc bỏ phiếu sớm và chuẩn bị phương án ứng phó với tình huống đặc thù.

Đinh Vũ