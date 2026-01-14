Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 14/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo Sở Tài chính - Cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 2468/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ký ban hành ngày 31/12/2025. Theo đó, phạm vi, ranh giới quy hoạch điều chỉnh bao gồm toàn bộ tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích tự nhiên 9.361.38 km2.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch điều chỉnh hướng đến 5 quan điểm phát triển nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Đất Tổ; tổ chức, sắp xếp không gian phát triển của tỉnh Phú Thọ theo hướng: 3 hành lang - 1 vành đai - 5 trục động lực. Mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Trung du - miền núi phía Bắc, trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn, trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế; kinh tế tăng trưởng cao; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt 11 - 12%/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 35 - 40%. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,78. Đến năm 2030, cơ bản không còn hộ nghèo; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn ở khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt trên 85%; tỷ lệ che phủ rừng duy trì mức 42,5%...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics hiện đại của khu vực, có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng, người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch điều chỉnh tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 3 đột phá phát triển và 5 nhiệm vụ trọng tâm cùng các phương án phát triển, giải pháp thực hiện đồng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Phú Thọ trong việc xác định tầm nhìn, định hướng phát triển cho một thời kỳ mới với nhiều kỳ vọng, bứt phá. Quy hoạch điều chỉnh đã thể hiện đầy đủ tư duy phát triển mới, cách tiếp cận tổng thể, dài hạn, khoa học; phản ánh đúng tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn phát triển trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Để quy hoạch thực sự có giá trị, được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả và đi vào thực tiễn cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các cấp, ngành, địa phương thống nhất cao về nhận thức, xác định quy hoạch là “kim chỉ nam”, là kỷ cương phát triển; mọi chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết định đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân cũng như hoạt động quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường đều phải tuân thủ nghiêm điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Kiên quyết khắc phục tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch chồng chéo; chấm dứt tư duy nhiệm kỳ, làm theo lợi ích cục bộ, ngắn hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu: Ngay sau hội nghị, Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh; các sở, ngành chuyên môn và UBND các xã, phường chủ động rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị - nông thôn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy hoạch tỉnh. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng quy hoạch cấp dưới “đi chệch”, không cập nhật kịp thời các định hướng lớn của quy hoạch tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trên cơ sở quy hoạch đã xác định rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, các khu vực động lực và các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, các sở, ngành, địa phương cần chủ động xây dựng danh mục các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn. Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đối với đầu tư công, yêu cầu đặt ra là phải thực sự có trọng tâm, trọng điểm, đóng vai trò “dẫn dắt”, “kích hoạt” các nguồn lực xã hội; tránh đầu tư dàn trải, manh mún, kém hiệu quả. Đối với đầu tư ngoài ngân sách, cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Gắn thực hiện quy hoạch với phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử, giữ gìn bản sắc vùng Đất Tổ; chú trọng phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Các địa phương cần chủ động lồng ghép các mục tiêu về giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình triển khai quy hoạch.

Các sở, ban, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý quy hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, các sở, ban, ngành, địa phương, ngay sau hội nghị bắt tay triển khai nhiệm vụ được giao với tinh thần 6 rõ “rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền”, quyết tâm đưa quy hoạch sớm đi vào thực tiễn. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới, tỉnh sẽ tổ chức thực hiện thành công điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Lê Hoàng