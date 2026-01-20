61 giáo viên khu vực Vĩnh Phúc tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh

Sáng 20/1, tại Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Sở GD&ĐT tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2025-2026 cụm 1 dành cho các trường trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn trao Cờ lưu niệm cho các trường có giáo viên tham gia hội thi.

Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT lựa chọn 3 môn thi: Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí. Tham gia hội thi có 220 giáo viên từ 106 trường có cấp THPT, trong đó môn Ngữ văn 84 giáo viên, môn Lịch sử 66 giáo viên và môn Vật lí 70 giáo viên. Tại cụm 1 (khu vực Vĩnh Phúc) có 61 giáo viên dự thi, trong đó môn Ngữ văn có 21 giáo viên, Lịch sử có 18 giáo viên, Vật lí có 22 giáo viên.

Các giáo viên tham gia dự thi trải qua 2 phần thi: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành 1 tiết dạy theo kế hoạch giáo dục.

Cô Dương Kim Huệ, giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Trần Nguyên Hãn trình bày biện pháp: Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học chương trình lịch sử 10 nhằm phát huy năng lực giải quyết các vấn đề và sáng tạo cho học sinh Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Thầy Phạm Tuấn Anh, giáo viên môn Vật lí trình bày biện pháp: Tăng cường tổ chức thí nghiệm trực tiếp kết hợp với thí nghiệm ảo trong dạy học vật lí THPT nhằm phát triển năng lực học sinh.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Phú Sơn nhấn mạnh: Hội thi giáo viên dạy giỏi năm nay là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đội ngũ nhà giáo. Đồng thời, tạo diễn đàn để giáo viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Phú Thọ, xứng đáng với tầm vóc, vị thế của ngành GD&ĐT tỉnh trên bản đồ giáo dục của cả nước.

Đồng chí đề nghị Ban giám khảo chấm thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng. Giáo viên tham gia hội thi thực hiện nghiêm túc các quy định, bình tĩnh, tự tin, phát huy năng lực, sở trường và tài năng; cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Trường Nguyễn Viết Xuân - địa điểm thi cụm Vĩnh Phúc tổ chức dạy học theo đúng kế hoạch, thời gian, đúng phân phối chương trình; xây dựng thời khóa biểu, phần thực hành, giảng dạy của hội thi theo kế hoạch; bố trí đủ số lớp, số học sinh, đảm bảo đáp ứng tốt nhất các yêu cầu cho phần thi thực hành, giảng dạy.

Thuý Hường