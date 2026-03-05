Phú Thọ thông báo tài liệu ôn tập thi thực hành tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2025

Ngày 5/3, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2025 ban hành thông báo về tài liệu, nội dung ôn tập (thi thực hành) đối với viên chức tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận theo Kế hoạch số 10060/KH-UBND ngày 26/11/2025 của UBND tỉnh.

Cô và trò Trường Mầm non Lâm Thao.

Theo thông báo, tất cả thí sinh dự tuyển phải thực hiện bài thi thực hành nhằm kiểm tra trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Thời gian thi tối đa 30 phút mỗi thí sinh; trước khi thi, thí sinh có tối đa 15 phút chuẩn bị.

Nội dung bài thi gồm hai phần: phần kiểm tra hiểu biết chung về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí dự tuyển (50 điểm) và phần vận dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vào thực tiễn công tác (50 điểm).

Đối với vị trí giáo viên mầm non, nội dung ôn tập tập trung vào Điều lệ Trường mầm non; Chương trình giáo dục mầm non; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập giới hạn trong Điều 3. Giáo viên mầm non hạng III; đồng thời xử lý một số tình huống sư phạm trong giáo dục mầm non: Các tình huống trong tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và trong công tác phối hợp với cha mẹ trẻ em.

Đối với nhân viên kế toán, nội dung ôn tập gồm quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và và hướng dẫn hạch toán kế toán...

Hội đồng tuyển dụng lưu ý thí sinh không được mang vào phòng thi bất cứ tài liệu gì.

Xem chi tiết thông báo tài liệu, nội dung ôn tập (thi thực hành) đối với viên chức tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận theo Kế hoạch số 10060/KH-UBND ngày 26/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại đây:

2__thong_bao_tai_lieu_noi_dung_on_tap_truyen_giao_vien_theo_hinh_thuc_tiep_nhan_286e8.pdf

Hiền Mai