Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

15 tỉnh, thành dự kiến lịch thi lớp 10 công lập

Kỳ thi lớp 10 công lập ở hầu hết tỉnh, thành diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 7, sớm nhất là Đà Nẵng.

Đến đầu tháng 3, 15 địa phương đã dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Thay vì diễn ra vào đầu tháng 6 như mọi năm, các tỉnh, thành chuyển sang cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 7. Nguyên nhân là kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến tổ chức vào ngày 11-12/6, sớm hai tuần so với thường lệ. Các Sở Giáo dục và Đào tạo phải điều chỉnh lịch thi lớp 10 để đảm bảo công tác tổ chức.

Đà Nẵng tổ chức thi tuyển lớp 10 sớm nhất, dự kiến vào ngày 23-25/5. Muộn nhất là Quảng Ninh, khoảng ngày 3-5/7.

Riêng Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ngãi vẫn dự kiến thi vào đầu tháng 6.

Về môn thi, hầu hết chọn Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) là môn thứ ba nhằm phù hợp định hướng đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chỉ có Tuyên Quang chọn môn thứ ba là Khoa học Tự nhiên.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 15 tỉnh, thành năm 2026 như sau:

15 tỉnh, thành dự kiến lịch thi lớp 10 công lập

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương phải hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7, có thể thi hoặc xét tuyển.

Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do địa phương chọn từ nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học, nhưng không được lấy một môn quá ba năm liên tiếp, công bố trước 31/3.

Năm ngoái, Tiếng Anh (hoặc Ngoại ngữ) là lựa chọn của gần 60/63 tỉnh, thành cũ.

15 tỉnh, thành dự kiến lịch thi lớp 10 công lập

Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 công lập, tháng 6/2025. Ảnh: Tùng Đinh

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

 Từ khóa: Tốt nghiệp THPT Lịch thi Bộ giáo dục và đào tạo Tháng 7 Đà nẵng Ngoại ngữ Tiếng anh Tuyển sinh lớp 10 Bài thi tổ hợp Thi tuyển
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vượt cấp chinh phục đỉnh cao

Vượt cấp chinh phục đỉnh cao
2026-03-03 11:02:00

baophutho.vn Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026, em Văn Ngọc Minh, học sinh lớp 8D, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì), là...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long