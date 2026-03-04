15 tỉnh, thành dự kiến lịch thi lớp 10 công lập

Kỳ thi lớp 10 công lập ở hầu hết tỉnh, thành diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 7, sớm nhất là Đà Nẵng.

Đến đầu tháng 3, 15 địa phương đã dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 công lập.

Thay vì diễn ra vào đầu tháng 6 như mọi năm, các tỉnh, thành chuyển sang cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 7. Nguyên nhân là kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến tổ chức vào ngày 11-12/6, sớm hai tuần so với thường lệ. Các Sở Giáo dục và Đào tạo phải điều chỉnh lịch thi lớp 10 để đảm bảo công tác tổ chức.

Đà Nẵng tổ chức thi tuyển lớp 10 sớm nhất, dự kiến vào ngày 23-25/5. Muộn nhất là Quảng Ninh, khoảng ngày 3-5/7.

Riêng Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ngãi vẫn dự kiến thi vào đầu tháng 6.

Về môn thi, hầu hết chọn Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) là môn thứ ba nhằm phù hợp định hướng đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Chỉ có Tuyên Quang chọn môn thứ ba là Khoa học Tự nhiên.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 15 tỉnh, thành năm 2026 như sau:

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương phải hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7, có thể thi hoặc xét tuyển.

Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do địa phương chọn từ nhóm: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học, nhưng không được lấy một môn quá ba năm liên tiếp, công bố trước 31/3.

Năm ngoái, Tiếng Anh (hoặc Ngoại ngữ) là lựa chọn của gần 60/63 tỉnh, thành cũ.

Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 công lập, tháng 6/2025. Ảnh: Tùng Đinh

Theo vnexpress.net