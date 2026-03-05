Bỏ quy định giáo viên chỉ được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất

Chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non mới nhất đã bỏ quy định giáo viên chỉ được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non (Thông tư số 11).Thông tư này thay thế Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25.10.2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non (Thông tư số 48). Đây là bước hoàn thiện chính sách nhằm đáp ứng đặc thù hoạt động công việc của giáo viên mầm non và cụ thể hóa Luật Nhà giáo năm 2025.

Lần đầu tiên quy định nội dung giảng dạy của giáo viên mầm non

Thông tư số 11 cho phép các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục để quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non thuộc thẩm quyền quản lí bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về lao động. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập.

Thông tư quy định, thời gian làm việc là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, bao gồm: Thời gian giảng dạy, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian đón trẻ và trả trẻ, thời gian học tập, bồi dưỡng, thời gian chuẩn bị năm học mới, thời gian tổng kết năm học và thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp.

Chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non mới nhất đã bỏ quy định giáo viên chỉ được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất. Ảnh minh họa: Phương Anh

Thông tư quy định, giảng dạy là hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non. Thông tư làm rõ việc giảng dạy của giáo viên mầm non được thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngoài trời và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với đặc thù của giáo dục mầm non.

Làm rõ khái niệm về giảm định mức giờ dạy và quy đổi hoạt động chuyên môn

Cụ thể, thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học, được quy đổi thành giờ dạy và bảo đảm 40 giờ/tuần, trong đó bao gồm số giờ dạy trong một ngày.

Thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bảo đảm 40 giờ/tuần, trong đó bắt buộc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp giảng dạy thay vì có thể dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường như Thông tư số 48.

Thông tư cũng quy định hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy. Quy định này buộc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lí và bảo đảm thống nhất với quy định về chế độ làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của các cấp học và trình độ khác.

Thông tư quy định, việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên mầm non phải bảo đảm quy định về định mức giờ dạy, thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm. Trong đó, việc phân công cho giáo viên mầm non tham gia trả trẻ hoặc đón trẻ hoặc trông trẻ buổi trưa phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ của cơ sở giáo dục. Mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 02 nhiệm vụ.

Đối với các nhiệm vụ nếu đã được nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được giảm định mức giờ dạy hoặc quy đổi ra giờ dạy trừ nhiệm vụ kiêm nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, bí thư Đoàn thanh niên và dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập.

Không còn quy định giáo viên chỉ được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất

Về chế độ giảm định mức giờ dạy, theo Thông tư số 11, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần; tổ phó tổ chuyên môn được giảm 1 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non kiêm nhiệm bí thư Đoàn thanh niên được giảm không quá 2 giờ dạy/tuần. Giáo viên mầm non kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; văn thư; thư viện được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải dạy bù và được tính dạy đủ định mức giờ dạy ngày hôm đó.

Giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi giảng dạy đủ số giờ theo quy định, cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên mầm non được giảm 30 phút/ngày.

Như vậy, việc quy định về chế độ làm việc của giáo viên mầm non tại Thông tư để bảo đảm quyền của giáo viên, bảo đảm thống nhất với chế độ làm việc của nhà giáo ở các cấp học và trình độ khác.

