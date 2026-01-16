Các thủ khoa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2025 - 2026

Ngày 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách các thủ khoa trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh, năm học 2025 - 2026.

Theo đó, môn Toán có 4 học sinh thủ khoa gồm: Nguyễn Thị Minh Châu, lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Vi Tiến Hân, lớp 12C9, Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Dương Văn Quang, lớp 12A14, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Nguyễn Trang Nhung, lớp 12A4, Trường THPT Ngô Gia Tự.

Học sinh Nguyễn Thị Minh Châu, lớp 12 Toán - Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Học sinh Vi Tiến Hân, lớp 12C9 - Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Học sinh Vũ Tuấn Minh, lớp 11A1 - Trường THPT Yên Lập.

Học sinh Trần Trọng Phú, lớp 12A1 - Trường THPT Yên Lập.

Môn Vật lý, hai học sinh thủ khoa là: Vũ Tuấn Minh, lớp 11A1, Trường THPT Yên Lập; Trần Trọng Phú, lớp 12A1, Trường THPT Yên Lập.

Môn Hóa học, em Nguyễn Duy Thái Hà, lớp 12H, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì là thủ khoa.

Môn Sinh học, em Ngô Minh Đức, lớp 12A3, Trường THPT Lê Xoay là thủ khoa.

Học sinh Nguyễn Tiến Đạt, lớp 10 Tin - Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Học sinh Nguyễn Hoàng Long, lớp 10 Tin - Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Học sinh Phạm Anh Minh, lớp 11 Tin - Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Học sinh Cao Trung Thành, học sinh lớp 11 Tin - Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Học sinh Ngô Viết Tình, lớp 11 Tin - Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Môn Tin học, có nhiều học sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa gồm: Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hoàng Long, Phạm Anh Minh, Cao Trung Thành, Ngô Viết Tình. Ngoài ra, các học sinh: Phạm Hải Đăng, Nguyễn Hoàng Phúc, Đỗ Anh Thư của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Nguyễn Tấn Thành của Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ cũng là thủ khoa môn Tin học.

Môn Ngữ văn, em Trần Anh Thư, lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa.

Thủ khoa môn Lịch sử là em Vũ Thị Diệu Linh, lớp 12A8, Trường THPT Long Châu Sa.

Môn Địa lý, các học sinh: Đỗ Thị Cẩm Anh, lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Nguyễn Phượng Lâm, lớp 10 Địa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa.

Môn Tiếng Anh, em Phạm Đăng Minh, lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa.

Học sinh Dương Kim Dung, lớp 12C1 - Trường THPT Yên Lập là thủ khoa môn Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, em Dương Kim Dung, lớp 12C1, Trường THPT Yên Lập là thủ khoa.

Môn Công nghệ công nghiệp, em Vũ Hữu, lớp 11A3, Trường THPT Lê Xoay là thủ khoa.

Môn Công nghệ nông nghiệp, em Nguyễn Anh Thư, lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Thị Giang là thủ khoa.

Kết quả kỳ thi cho thấy, chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường THPT trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các học sinh cũng như đội ngũ giáo viên trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Hiền Mai