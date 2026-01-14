Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

{title}
Những ngày này, từ khắp các tuyến phố, con ngõ nhỏ trên địa bàn tỉnh đều rực rỡ sắc màu của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích, tạo không khí trang trọng, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Biểu trưng Đại hội XIV với hình ảnh cờ đỏ búa liềm vàng được đặt trang trọng tại khu vực ngã tư đường Trần Phú và đường Nguyễn Tất Thành (phường Việt Trì). Sắc màu rực rỡ của cờ, hoa làm cho không khí thêm rộn ràng, vui tươi trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Biểu trưng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được đặt trang trọng tại khu vực ngã tư đường Trần Phú và đường Nguyễn Tất Thành (phường Việt Trì).
Biểu trưng Đại hội XIV nổi bật phía Công viên Văn Lang.
Các tấm pano, áp phích khổ lớn được đặt tại Quảng trường Hùng Vương.
Các thông điệp ý nghĩa trên pano: “Đại hội XIV vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc!” được đặt trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Yên.
Người dân xã Đông Thành treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội.
Phường Âu Cơ rực rỡ sắc cờ.
Sắc đỏ ngập tràn các tuyến phố, con ngõ nhỏ ở Hòa Bình.
Cụm pano, áp phích trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì truyền tải thông điệp quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
Phương Thanh
