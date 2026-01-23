Với Đảng, luôn trọn vẹn niềm tin yêu

Ngay khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra, không khí trang trọng từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã lan tỏa theo từng bản tin thời sự, từng khung hình truyền hình, chạm đến đời sống thường nhật của hàng triệu gia đình. Cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước, ở tỉnh Phú Thọ, từ đô thị trung tâm đến vùng nông thôn, miền núi, dòng chảy cảm xúc về một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng hiện hữu rất rõ trong mỗi con tim, khối óc: Cùng theo dõi, lắng nghe, chia sẻ và gửi gắm niềm tin.

Đoàn thanh niên Trường Đại học Hùng Vương tổ chức lễ chào cờ vào sáng 19/1, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong buổi sáng ngày khai mạc Đại hội, mọi sinh hoạt thường nhật trong căn nhà nhỏ ở Tổ 6, Bảo Đà, phường Việt Trì tạm thời gác lại. Chiếc ti vi bật lên từ sớm, cả gia đình ông Dương Văn Trang quây quần bên nhau, dõi theo từng hình ảnh truyền hình trực tiếp. Ở tuổi ngoài 70, sức khỏe không còn như trước, nhưng ánh mắt hai ông bà vẫn chăm chú như không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của sự kiện chính trị trọng đại. Với họ, đó không chỉ là một chương trình thời sự, mà là nơi gửi gắm niềm tin, là câu chuyện về tương lai, về những kỳ vọng đang chờ phía trước.

Ông Dương Văn Trang chậm rãi nói: “Chúng tôi già rồi, sức khỏe không còn được như trước, nhưng mỗi kỳ Đại hội của Đảng thì không thể không theo dõi. Bởi những quyết sách ở đây gắn trực tiếp với tương lai đất nước, với cuộc sống của con cháu mình sau này”.

Ngừng lại một chút, ánh mắt vẫn hướng về màn hình tivi, ông Trang bộc bạch thêm: “Tôi đã đi qua nhiều chặng đường cùng quê hương Việt Trì, thấy rõ từng đổi thay từ hạ tầng đô thị đến đời sống người dân. Những chuyển biến ấy không đến ngẫu nhiên, mà là kết quả của những quyết sách đúng đắn vì dân. Bởi vậy, tôi tin vào Đảng và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, thật sự gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để đưa đất nước tiếp tục đi lên một cách vững chắc”.

Nếu trong mỗi mái nhà, niềm tin với Đảng được gửi gắm qua những ánh mắt dõi theo từng bản tin, thì trong cộng đồng doanh nghiệp, niềm tin ấy được đo bằng sự yên tâm đầu tư và quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất mình đang làm ăn, sinh sống. Ở xã Thanh Ba, những ngày này, ông Nguyễn Đức Tám - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Gia cũng dành sự quan tâm đặc biệt hướng về Đại hội XIV của Đảng. Với người làm kinh tế, đó là niềm tin đặt vào sự lãnh đạo của Đảng, là kỳ vọng những quyết sách sát thực tiễn sẽ tiếp tục được ban hành, để doanh nghiệp an tâm sản xuất, để sự ổn định hôm nay trở thành nền tảng cho phát triển bền vững ngày mai.

“Điều khiến doanh nghiệp yên tâm nhất là môi trường chính trị - xã hội ổn định và sự đồng hành thực chất của cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo dõi Đại hội XIV, chúng tôi càng thêm tin tưởng và kỳ vọng vào những quyết sách cụ thể, khả thi, giúp doanh nghiệp nhỏ mạnh dạn đầu tư, gắn bó lâu dài với địa phương”, ông Tám bày tỏ.

Những ngày này, từ đô thị đến nông thôn, miền núi, sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc hiện diện trên từng con đường, khu dân cư, cơ quan, trường học. Không chỉ là không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đó còn là sắc màu của niềm tin được bồi đắp qua thực tiễn đổi mới, lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - lực lượng mang trong mình khát vọng cống hiến.

Đảng viên trẻ Ngô Đức Duy, sinh viên Trường Đại học Hùng Vương không giấu được xúc động khi theo dõi lễ chào cờ trong ngày khai mạc Đại hội bởi với Duy, Đại hội không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới, mà còn gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ - những người sẽ trực tiếp hiện thực hóa các chủ trương của Đảng trong đời sống. “Em mong Đại hội tiếp tục quan tâm mạnh mẽ đến giáo dục, đổi mới đào tạo, ứng dụng công nghệ số để sinh viên có thêm cơ hội học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho đất nước”, Duy chia sẻ.

Ở vùng cao, trong tiết trời mưa lạnh, sự quan tâm dành cho Đại hội vẫn hiện hữu rõ ràng. Tại xóm Mý, xã Vân Sơn, ngôi nhà của Bí thư chi bộ Bùi Văn Sinh những ngày này thường xuyên có đảng viên và bà con đến cùng theo dõi tin tức. Tờ Báo Phú Thọ được ông Sinh cầm trên tay, đọc chậm từng dòng, rồi dừng lại trao đổi những câu hỏi rất đời thường.

Là xóm có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số, người dân nơi đây đặc biệt quan tâm đến các chủ trương, chính sách của Đảng dành cho vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các Chương trình mục tiêu quốc gia đang trực tiếp tác động đến sinh kế, đời sống. Ông Sinh chia sẻ mong muốn chung của bà con là các chương trình, dự án tiếp tục được triển khai sâu sát, hiệu quả hơn; có thêm những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện miền núi để người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và gắn bó với quê hương.

Cán bộ xã Tân Mai theo dõi thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua Báo Phú Thọ - từ trang báo Đảng, niềm tin và sự quan tâm lan tỏa đến cơ sở, vùng cao.

Cùng nhịp hướng về Đại hội, tại xã vùng cao Tân Mai và nhiều địa phương khác những ngày này cũng mang không khí rất đặc biệt. Cán bộ, công chức xã khoác lên mình trang phục truyền thống như trong những dịp lễ trọng. Không cần những lời tuyên ngôn dài, sự trang nghiêm ấy đã nói thay tất cả. Giữa giá lạnh và mưa núi, sắc áo truyền thống đã tự kể câu chuyện về niềm tin với Đảng, với Bác được bồi đắp qua năm tháng, về sự gắn bó bền chặt giữa Đảng với Nhân dân. Không cần những lời khẳng định lớn, chính sự tự giác, thành kính ấy đủ để khẳng định: Trong lòng Nhân dân, niềm tin yêu với Đảng vẫn luôn trọn vẹn.

Nhóm phóng viên