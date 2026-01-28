“One Battle After Another” dẫn đầu đề cử BAFTA

“One Battle After Another” - phim châm biếm chính trị có Leonardo DiCaprio đóng chính - nhận 14 đề cử Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh.

Theo Variety hôm 27/1, tác phẩm của đạo diễn Paul Thomas Anderson chiếm ưu thế tại đường đua BAFTA năm nay, trong đó cạnh tranh ở các hạng mục quan trọng như Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam - nữ chính xuất sắc. Số lượng đề cử ngang bằng một số dự án từng ghi dấu ấn tại giải thưởng này như All Quiet on the Western Front, Atonement, The King’s Speech và Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngọa hổ tàng long).

Trailer “One Battle After Another”. Video: Warner Bros. Vietnam

One Battle After Another liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải lớn từ cuối năm 2025 đến đầu năm nay. Phim thắng ba giải của Ủy ban Quốc gia về phê bình điện ảnh Mỹ, giành bốn giải Quả Cầu Vàng. Tác phẩm cũng được Critics' Choice Awards trao Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc, bên cạnh loạt ghi nhận từ các hiệp hội phê bình phim.

Tác phẩm có kinh phí khoảng 130 triệu USD, xoay quanh thành viên nhóm cách mạng Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio thủ vai), đối mặt nhiều vấn đề trong quá khứ trong khi tìm con gái bị bắt cóc. Bộ phim sử dụng giọng điệu mỉa mai và nhịp kể dồn dập để phản ánh bối cảnh chính trị đương thời, xu hướng chuyên quyền, tham nhũng và cách chính quyền đối xử với người nhập cư.

Leonardo DiCaprio gây ấn tượng khi hóa thân người cha tìm con gái bị bắt cóc. Ảnh: Warner Bros

Theo sau là phim kinh dị Sinners, do Ryan Coogler thực hiện, với 13 đề cử. Hamnet và Marty Supreme đều nhận được 11 đề cử. Hamnet đại diện cho điện ảnh Anh, đạt kỷ lục đề cử BAFTA nhiều nhất dành cho một nhà làm phim nữ. Josh Safdie cũng lần đầu vào top 5 hạng mục đạo diễn với Marty Supreme, tài tử Timotheé Chalamet trở lại cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc của BAFTA năm thứ hai liên tiếp.

Giới chuyên môn nhận định bất ngờ ở mùa giải năm nay là Frankenstein - nhận tám đề cử nhưng vắng mặt ở hạng mục Phim hay nhất và Đạo diễn, còn Wicked: For Good chỉ có hai đề cử cho phục trang và hóa trang.

Một điểm đáng chú ý khác là sự hiện diện dòng phim độc lập Anh. Các dự án I Swear, Pillion và The Ballad of Wallis Island vượt qua vòng sơ tuyển để góp mặt ở nhiều hạng mục quan trọng như kịch bản và diễn xuất. Robert Aramayo - đóng I Swear - được đề cử Nam chính xuất sắc, đồng thời có tên trong danh sách Ngôi sao triển vọng, hạng mục do khán giả bình chọn.

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như Oscar nước Anh. Lễ trao giải lần 79 sẽ diễn ra vào ngày 22/2 tại Royal Festival Hall (London), diễn viên Alan Cumming đảm nhận vai trò dẫn chương trình.

Theo vnexpress.net