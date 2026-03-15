Jacob Elordi trong “Đồi gió hú”: Hiện tượng không chỉ đến từ ngoại hình

Từng được biết đến như một “mỹ nam học đường”, Jacob Elordi đang dần bước ra khỏi cái bóng của vẻ đẹp để khẳng định mình bằng những vai diễn ngày càng phức tạp. Vai Heathcliff trong “Wuthering Heights” (Đồi gió hú) cho thấy hành trình trưởng thành rõ rệt của nam diễn viên người Australia.

Trong thế hệ diễn viên gen Z của Hollywood, Jacob Elordi là một trường hợp khá đặc biệt. Anh nổi tiếng nhanh, sở hữu ngoại hình gần như “được thiết kế cho màn ảnh” với chiều cao 1m96, gương mặt góc cạnh và ánh nhìn lạnh. Nhưng điều đáng chú ý là Elordi dường như không muốn sự nghiệp của mình dừng lại ở đó.

Hollywood từng chứng kiến nhiều ngôi sao trẻ nổi lên nhờ vẻ đẹp và cũng không ít người biến mất nhanh chóng khi ánh hào quang qua đi. Chính vì thế, câu hỏi đặt ra với Jacob Elordi trong vài năm qua không phải là anh có nổi tiếng hay không, mà là: anh sẽ đi xa đến đâu với sự nổi tiếng đó.

Vai Heathcliff trong phiên bản điện ảnh mới của “Wuthering Heights” (Đồi gió hú) phần nào cho thấy câu trả lời.

Vai Heathcliff trong “Wuthering Heights” được xem là một trong những thử thách lớn trong sự nghiệp của Jacob Elordi.

Từ “hot boy màn ảnh” đến những nhân vật nhiều bóng tối

Con đường của Jacob Elordi ban đầu khá quen thuộc với các ngôi sao trẻ Hollywood: nổi tiếng nhờ dòng phim dành cho tuổi teen. Nhưng bước ngoặt thực sự đến khi anh xuất hiện trong series Euphoria.

Trong bộ phim này, Elordi vào vai Nate Jacobs, một nhân vật vừa cuốn hút vừa đáng sợ. Nate đẹp trai, tự tin và có sức hút mạnh mẽ, nhưng đồng thời lại là một con người bị ám ảnh bởi quyền lực, kiểm soát và những tổn thương tâm lý phức tạp. Đây không phải kiểu vai “được yêu thích”, nhưng lại là kiểu nhân vật khiến khán giả không thể rời mắt. Và chính sự khó chịu, bất ổn mà Elordi mang đến cho Nate Jacobs đã khiến giới phê bình bắt đầu nhìn anh như một diễn viên thực sự, thay vì chỉ là một gương mặt đẹp trên màn ảnh.

Jacob Elordi đang trở thành một trong những gương mặt nam diễn viên trẻ nổi bật của Hollywood thế hệ gen Z. Ảnh: Instagram

Với những lựa chọn vai diễn táo bạo, Jacob Elordi được dự đoán sẽ còn tiến xa trong sự nghiệp điện ảnh quốc tế. Ảnh: Instagram

Sau “Euphoria”, Elordi dường như ý thức rất rõ về việc mình cần thoát khỏi hình ảnh “mỹ nam tuổi teen”. Anh bắt đầu tìm đến những dự án có màu sắc nghệ thuật hơn, nơi nhân vật không chỉ đẹp mà còn phức tạp. Trong “Saltburn”, Elordi vào vai Felix Catton, một chàng trai quý tộc giàu có, quyến rũ và gần như hoàn hảo. Nhưng càng về sau, nhân vật này càng lộ ra những khoảng trống cảm xúc, khiến vẻ đẹp của Felix mang màu sắc mong manh và bi kịch.

Vai diễn này giúp Elordi chứng minh rằng anh có một phẩm chất hiếm thấy ở các diễn viên trẻ: Khả năng tạo ra sức hút ngay cả khi nhân vật không nói nhiều.

Từ truyền hình đến điện ảnh nghệ thuật, Jacob Elordi đang từng bước mở rộng phạm vi diễn xuất của mình. Ảnh: Instagram

Heathcliff - Vai diễn của sự u tối và bi kịch

Trong “Wuthering Heights”, Jacob Elordi đảm nhận vai Heathcliff – một trong những nhân vật nam chính ám ảnh nhất của văn học Anh.

Heathcliff là hình tượng khó nắm bắt: vừa là nạn nhân của sự ruồng bỏ, vừa là kẻ gây ra những bi kịch cho người khác. Tình yêu của anh dành cho Catherine vừa mãnh liệt vừa mang tính hủy diệt. Chính sự phức tạp đó khiến Heathcliff trở thành một thử thách lớn cho bất kỳ diễn viên nào. Với Elordi, đây không chỉ là vai diễn lớn mà còn là bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp.

Sự kết hợp giữa ngoại hình điện ảnh và phong thái lạnh lùng giúp Jacob Elordi tạo nên hình tượng Heathcliff đầy ám ảnh.

Ở góc độ hình ảnh, Elordi gần như hoàn hảo cho nhân vật này. Thân hình cao lớn, vẻ đẹp lạnh lùng và ánh mắt sâu giúp anh dễ dàng tạo nên hình tượng Heathcliff vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cách Elordi tiếp cận nhân vật. Anh không biến Heathcliff thành một kẻ bùng nổ cảm xúc theo kiểu lãng mạn cổ điển, mà giữ nhân vật trong trạng thái căng thẳng âm ỉ. Cơn giận, nỗi đau và sự ám ảnh của Heathcliff giống như những lớp cảm xúc bị dồn nén, chỉ chực chờ vỡ ra.

Chính sự tiết chế này khiến nhân vật trở nên hiện đại hơn, ít kịch tính bề mặt nhưng nhiều sức nặng tâm lý.

Trong “Wuthering Heights”, Jacob Elordi thể hiện một Heathcliff vừa quyến rũ vừa chất chứa nhiều tổn thương.

Sự quyến rũ của “dark romantic hero”

Nếu nhìn lại các vai diễn của Jacob Elordi, có thể thấy một điểm chung khá rõ: anh thường vào vai những người đàn ông quyến rũ nhưng mang nội tâm phức tạp. Từ Nate Jacobs trong “Euphoria”, Felix Catton trong “Saltburn” đến Heathcliff trong “Đồi gió hú”, các nhân vật của Elordi đều mang màu sắc của một “dark romantic hero” – kiểu nhân vật vừa lãng mạn vừa nguy hiểm.

Đây cũng là hình tượng đang rất được điện ảnh hiện đại ưa chuộng. Thay vì những nam chính hoàn hảo, khán giả ngày nay lại bị thu hút bởi những con người đầy mâu thuẫn, nơi vẻ đẹp bên ngoài che giấu những tổn thương sâu sắc bên trong. Với ngoại hình điện ảnh hiếm thấy và khả năng tạo ra cảm giác bí ẩn trên màn ảnh, Elordi dường như sinh ra để hóa thân vào kiểu nhân vật này.

Hình tượng Heathcliff của Jacob Elordi mang màu sắc lãng mạn u tối – kiểu “dark romantic hero” quen thuộc của điện ảnh hiện đại.

Một hiện tượng có thể đi xa hơn

Hollywood luôn cần những “leading man” mới – những nam diễn viên có thể vừa thu hút khán giả, vừa thuyết phục giới phê bình. Ở thời điểm hiện tại, Jacob Elordi đang đứng ở một vị trí khá thú vị: anh đủ nổi tiếng để trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng, nhưng cũng đủ tham vọng để tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu.

Với chiều cao gần 2 mét và gương mặt góc cạnh, Jacob Elordi sở hữu ngoại hình hiếm thấy trên màn ảnh Hollywood. Ảnh: Instagram

“Wuthering Heights” (Đồi gió hú) có thể chưa phải đỉnh cao của sự nghiệp Elordi. Nhưng nó cho thấy một điều quan trọng: nam diễn viên người Australia đang chủ động bước ra khỏi vùng an toàn của một ngôi sao trẻ.

Và nếu tiếp tục con đường lựa chọn vai diễn táo bạo như hiện nay, Jacob Elordi nhiều khả năng sẽ không chỉ được nhớ đến như một gương mặt đẹp của Hollywood, mà như một diễn viên có khả năng định hình những hình tượng nam chính mới của điện ảnh đương đại.

Theo vov.vn