Phụ nữ Đất Tổ tiên phong khởi nghiệp, sáng tạo

Những năm qua, việc triển khai Đề án 939/CP của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” trên địa bàn tỉnh đã tạo những chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vai trò của tổ chức Hội trong đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế. Với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã chủ động, linh hoạt trong cách làm, bám sát thực tiễn, qua đó khơi dậy tinh thần tự tin, chủ động, sáng tạo của hội viên phụ nữ trên hành trình khởi nghiệp.

Cán bộ Tổ chức tài chính vi mô Tình thương (TYM) Chi nhánh Việt Trì giải ngân vốn vay cho phụ nữ yếu thế, giúp họ có nguồn vốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Trọng tâm của Đề án được thể hiện rõ qua việc nâng cao năng lực cho phụ nữ. Chỉ tính từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho gần 2.700 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Cùng với đó, các cấp Hội phối hợp, hướng dẫn thành lập mới 6 hợp tác xã (4 hợp tác xã đã đi vào hoạt động, 2 hợp tác xã đang hoàn thiện thủ tục), nâng số hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý lên 87.

Hệ thống các tổ, nhóm liên kết cũng tiếp tục được củng cố và phát triển với 263 tổ/nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế; duy trì hiệu quả 123 tổ hợp tác và 295 mô hình kinh tế hộ gia đình. Đây không chỉ là kết quả mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác, bước đi quan trọng, góp phần phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được triển khai đồng bộ, thiết thực. Các cấp Hội tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hàng nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ là chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác. Nội dung tập trung vào kỹ năng quản trị, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, marketing, ứng dụng công nghệ thông tin... Qua đó, giúp phụ nữ không chỉ “có ý tưởng” mà còn “biết cách làm”, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế thị trường.

Điểm nhấn rõ nét trong việc triển khai hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp chính là hoạt động hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, “đòn bẩy” quan trọng giúp phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. Các cấp Hội duy trì, quản lý hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 5.898 tỷ đồng, hỗ trợ trên 85.500 khách hàng vay vốn thông qua 2.371 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Các nguồn lực tài chính khác cũng tiếp tục được phát huy hiệu quả: Quỹ TYM đạt dư nợ 313 tỷ đồng với 24.620 khách hàng; Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo duy trì 8,5 tỷ đồng cho 1.504 thành viên vay vốn. Bên cạnh đó, các dự án tài chính vi mô, nguồn vốn quốc tế tiếp tục được triển khai linh hoạt, góp phần đa dạng hóa kênh tiếp cận vốn cho hội viên.

Chị Nguyễn Thị Hà, khu 7 Hồng Hà, xã Minh Hòa khởi nghiệp thành công với mô hình may gia công, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hà, khu 7 Hồng Hà, xã Minh Hòa là một trong những điển hình được hỗ trợ khởi nghiệp của địa phương. Những năm trước, hoàn cảnh gia đình chị Hà gặp nhiều khó khăn, nhờ được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực và tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị đã mạnh dạn xây dựng mô hình nhóm may gia công tại địa phương. Đến nay, mô hình hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động, với thu nhập bình quân đạt từ 8-12 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững, mô hình may của chị Nguyễn Thị Hà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang liên kết, tổ chức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khi được triển khai đúng hướng, sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của hội viên.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, các cấp Hội chú trọng kết nối thị trường, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm. Ngày Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2025 với 15 gian hàng đã tạo cơ hội để các sản phẩm của phụ nữ tiếp cận người tiêu dùng, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ từng bước khẳng định hiệu quả. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, giúp phụ nữ tự tin vươn lên trong cuộc sống, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, tạo điều kiện và cơ hội giúp phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban Công tác phụ nữ nhấn mạnh: “Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được triển khai thực chất, đúng đối tượng, đa dạng hóa hình thức; đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực từ các ngành, doanh nghiệp và xã hội. Các hoạt động liên kết, hỗ trợ thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp được quan tâm đã từng bước hỗ trợ mở rộng đầu ra cho sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Các hoạt động này góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ, giúp chị em tự tin vươn lên trong cuộc sống, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và tạo điều kiện, cơ hội để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các cấp Hội cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. 100% cán bộ chuyên trách sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản; hệ thống điều hành tác nghiệp được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kết nối thông tin. Đây là điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiếp cận tri thức mới, mở rộng cơ hội kinh doanh trong môi trường số.

Với cách làm bài bản, đồng bộ, Đề án 939 đã tạo nền tảng vững chắc để phụ nữ Đất Tổ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trong phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; tạo môi trường, hỗ trợ phụ nữ khó khăn, vùng sâu, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ nghèo mạnh dạn tham gia khởi nghiệp góp phần phát triển kinh tế cho cá nhân, gia đình và xã hội. Đây cũng chính là động lực để phụ nữ tiếp tục tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao quyền năng kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Anh Thơ