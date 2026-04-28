Giá cả thị trường ngày 28/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo nương đỏ Tây Bắc
215.000 đồng/túi 5kg
2
Gạo nếp Tú Lệ Yên Bái
50.000 đồng/kg
3
Cánh giữa gà
40.000 đồng/300g
4
Cá hồi hoco cắt khúc nhập khẩu Chile
85.000 đồng/200g
5
Nấm hương tươi
32.000 đồng/gói 150g
6
Chuối già Nam Mỹ
21.000 đồng/kg
7
Dưa hấu đỏ
12.000 đồng/kg
8
Bưởi da xanh
45.000 đồng/quả
9
Dầu gạo lứt Simply 1 lít
73.000 đồng/chai
10
Nước tương Nhất ca Tam Thái Tử 500ml
20.500 đồng/chai
11
Bánh gạo vị tôm nướng One-One gói 150g
31.000 đồng/gói
12
Sữa lúa mạch Milo ít đường 180ml
32.000 đồng/lốc 4 hộp
13
Nước xả Downy đam mê
248.000 đồng/túi 3 lít
14
Nước giặt OMO thiên nhiên 2,1kg
154.200 đồng/túi
15
Nước lau kính Gift 800ml
27.500 đồng/chai
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 27/4/2026
