Giá cả thị trường ngày 28/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo nương đỏ Tây Bắc

215.000 đồng/túi 5kg

2

Gạo nếp Tú Lệ Yên Bái

50.000 đồng/kg

3

Cánh giữa gà

40.000 đồng/300g

4

Cá hồi hoco cắt khúc nhập khẩu Chile

85.000 đồng/200g

5

Nấm hương tươi

32.000 đồng/gói 150g

6

Chuối già Nam Mỹ

21.000 đồng/kg

7

Dưa hấu đỏ

12.000 đồng/kg

8

Bưởi da xanh

45.000 đồng/quả

9

Dầu gạo lứt Simply 1 lít

73.000 đồng/chai

10

Nước tương Nhất ca Tam Thái Tử 500ml

20.500 đồng/chai

11

Bánh gạo vị tôm nướng One-One gói 150g

31.000 đồng/gói

12

Sữa lúa mạch Milo ít đường 180ml

32.000 đồng/lốc 4 hộp

13

Nước xả Downy đam mê

248.000 đồng/túi 3 lít

14

Nước giặt OMO thiên nhiên 2,1kg

154.200 đồng/túi

15

Nước lau kính Gift 800ml

27.500 đồng/chai

Kết Đoàn

