Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 21/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Mướp hương

19.000 đồng/kg

2

Su su

14.000 đồng/kg

3

Khoai lang Nhật

39.900 đồng/kg

4

Măng củ thái sẵn Kim Bôi

34.900 đồng/gói 500g

5

Gạo Ngọc Nương lúa tôm ST25 túi 5kg

154.900 đồng/túi

6

Bơ thực vật Meizan 80g

9.300 đồng/hộp 80g

7

Thịt đùi heo

125.000 đồng/kg

8

Gầu bò úc cắt lát Kiaora khay 200g

97.900 đồng/khay 200g

9

Thịt nạc dăm đầu giòn

60.000 đồng/300g

10

Sữa tươi tiệt trùng TH True milk có đường 1L

42.400 đồng/hộp 1 lít

11

Nước giặt quần áo em bé D-nee Lovely Sky can 3L

247.500 đồng/can

12

Tẩy nhà tắm Gift 900ml

35.400 đồng/chai

13

Bánh Socola Pie vị dâu Oreo 180g

27.900 đồng/hộp

14

Bánh Custas kem cốm

54.500 đồng/hộp 276g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 21/4/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Hàng hóa Thực vật Sữa tươi Quần áo khoai lang giá bán đường em bé giòn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long