Giá cả thị trường ngày 25/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Cải thìa

8.000 đồng/túi 300g

2

Khoai tây

30.000 đồng/kg

3

Cà chua

29.000 đồng/kg

4

Gạo nếp cái hoa vàng

40.000 đồng/kg

5

Thịt ba rọi rút sườn heo

49.000 đồng/400g

6

Cá diêu hồng

35.000 đồng/khay 500g

7

Bia Hà Nội Habeco 330ml

289.000 đồng/thùng

8

Coca Cola zero không đường thùng 24 lon 330ml

254.000 đồng/thùng

9

Sữa chua ít đường TH True Yogurt

26.000 đồng/lốc 4 chai 85ml

10

Kem sầu riêng Vinamilk

39.000 đồng/hộp 220g

11

Mỳ 3 miền tôm chua cay

94.000 đồng/thùng

12

Café sữa G7 3in1 800g

169.000 đồng/hộp

13

Bánh Tipo trứng sữa chua hạt điều 126g

34.500 đồng/hộp

14

Mít sấy Vinamit 100g

41.000 đồng/gói

Kết Đoàn

Kết Đoàn

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

