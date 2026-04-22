Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Giá cả thị trường ngày 22/4/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Khoai lang Nhật

39.900 đồng/kg

2

Ổi lê

35.000 đồng/kg

3

Nấm kim châm gói 150g

14.900 đồng/gói

4

Bắp cải tím

45.900 đồng/kg

5

Thịt nạc thăn heo

150.000 đồng/kg

6

Hàu sữa sống

66.000 đồng/kg

7

Cá trắm đen

140.000 đồng/kg

8

Dầu nành Tường An 5L

306.800 đồng/can 5 lít

9

Gạo thơm Neptune thượng hạng nhãn vàng túi 5kg

150.900 đồng/túi

10

Hạt nêm Knorr thịt thăn xương ống và tủy gói 400g

32.000 đồng/gói

11

Váng sữa hạt dẻ Hoff

64.900 đồng/vỉ

12

Sữa tươi tiệt trùng TH True milk ít đường

44.500 đồng/hộp 1 lít

13

Bánh quy bơ Marika vị tự nhiên 432g

146.900 đồng/hộp

14

Thạch New Joy Vfood hương sữa chua 920

40.400 đồng/gói

Kết Đoàn

Tin liên quan

Gợi ý

