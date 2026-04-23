Giá cả thị trường ngày 23/4/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Cải bó xôi WinEco
9.600 đồng/gói 300g
2
Măng chua thái sẵn Kim Bôi gói 300g
32.500 đồng/gói
3
Nấm Bunapi Biovegi 100g
32.000 đồng/gói
4
Bia Sài Gòn Chill 330ml
407.000 đồng/thùng
5
Thịt thăn bò
189.500 đồng/500g
6
Gầu bò Úc cắt lát New Zealand 400g
183.900 đồng/khay
7
Cá lăng đen
120.000 đồng/kg
8
Dầu Oliu Extra Virgin Olivoila chai 250ml
98.900 đồng/chai
9
Gạo Ngọc Nương ST25
94.900 đồng/ túi 3kg
10
Bơ thực vật Tường An
18.300 đồng/hộp 200g
11
Tương ớt Chin Su chai 1kg
55.000 đồng/chai
12
Nước mắm barona vị xưa
86.500 đồng/ chai 500ml
13
Bánh quy kem vani Oreo gói 264,6g
34.900 đồng/gói
14
Bánh mochi trà xanh kem Royal Family hộp 180g
67.700 đồng/hộp
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 24/4/2026
Giá cả thị trường ngày 22/4/2026
Giá cả thị trường ngày 21/4/2026
Giá xăng dầu hôm nay (20-4): Giá dầu thế giới giảm sâu, hiện duy trì quanh ngưỡng 90 USD/thùng sau khi Iran tuyên bố cho phép các tàu thương mại lưu thông trở lại qua eo biển...
Giá cả thị trường ngày 20/4/2026
Giá cả thị trường ngày 19/4/2026
Giá cả thị trường ngày 18/4/2026