Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phường Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chiều 20/4, tại Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ và Nhân dân phường Việt Trì (cụm số 1) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Phường Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ và Nhân dân phường Việt Trì hành lễ trước Điện Kính Thiên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng - những người đã khai mở Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song dưới sự chỉ đạo của cấp trên, cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất, phường Việt Trì đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của phường đạt nhiều kết quả nổi bật với 9/9 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng thu ngân sách đạt hơn 1.178 tỷ đồng, bằng 232,3% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 860 lao động; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,2%; công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với trên 90% hồ sơ được xử lý trực tuyến.

Phường Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Lãnh đạo phường Việt Trì thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Trước anh linh Tổ tiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Việt Trì nguyện phát huy truyền thống Tiên Rồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trách nhiệm; phát huy ý chí tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026 đã đề ra.

Minh Thuật - Trần Tuấn


Minh Thuật - Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Việt Trì Dâng hương tưởng niệm phường Chính quyền nhà nước Văn Lang Di tích quốc gia Đại đoàn kết toàn dân Nhân dân Thống Nhất Đảng bộ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long