Phường Việt Trì dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Chiều 20/4, tại Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ và Nhân dân phường Việt Trì (cụm số 1) tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ và Nhân dân phường Việt Trì hành lễ trước Điện Kính Thiên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng - những người đã khai mở Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.

Năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, song dưới sự chỉ đạo của cấp trên, cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất, phường Việt Trì đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của phường đạt nhiều kết quả nổi bật với 9/9 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng thu ngân sách đạt hơn 1.178 tỷ đồng, bằng 232,3% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 860 lao động; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,2%; công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với trên 90% hồ sơ được xử lý trực tuyến.

Lãnh đạo phường Việt Trì thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Trước anh linh Tổ tiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Việt Trì nguyện phát huy truyền thống Tiên Rồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trách nhiệm; phát huy ý chí tự lực, tự cường, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2026 đã đề ra.

Minh Thuật - Trần Tuấn