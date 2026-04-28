Kim ngạch xuất khẩu album của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu USD

Giá trị xuất khẩu album K-pop trong quý 1 năm nay đạt mức kỷ lục 120 triệu USD, tăng tới 159% so với cùng kỳ năm trước - bước nhảy vọt của K-pop trong hoạt động xuất khẩu văn hóa.

Nhóm nhạc BTS. Ảnh: Getty images

Làn sóng K-pop tiếp tục khẳng định sức lan tỏa toàn cầu khi kim ngạch xuất khẩu album của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu USD trong một quý, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp âm nhạc nước này trên thị trường quốc tế.

Báo cáo do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố ngày 28/4, cho biết giá trị xuất khẩu album K-pop trong quý 1 năm nay đạt mức kỷ lục 120 triệu USD, tăng tới 159% so với cùng kỳ năm trước. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước nhảy vọt của K-pop trong hoạt động xuất khẩu văn hóa.

Dữ liệu cho thấy kể từ quý 3/2025, xuất khẩu album K-pop liên tục thiết lập các mức kỷ lục mới. Động lực tăng trưởng đến từ sự mở rộng nhanh chóng của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, cùng với xu hướng người nghe quay trở lại với các sản phẩm vật lý như album, trong bối cảnh hình thức nghe nhạc trực tuyến dần bão hòa đối với một bộ phận người dùng.

Xét theo thị trường, Mỹ đã vươn lên trở thành điểm đến lớn nhất của album K-pop, chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu, vượt qua Nhật Bản - thị trường dẫn đầu trong nhiều năm trước đó. Khu vực Liên minh châu Âu đứng thứ hai với 16,5%, tiếp theo là Trung Quốc (14,4%) và Đài Loan (Trung Quốc) (6,9%).

Đáng chú ý, trong số 131 quốc gia nhập khẩu album K-pop trong quý 1 năm nay, có tới 94 quốc gia ghi nhận mức nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy sự bùng nổ của K-pop không chỉ tập trung ở một vài thị trường lớn mà đang lan tỏa rộng khắp trên phạm vi toàn cầu, củng cố vị thế của Hàn Quốc như một cường quốc xuất khẩu văn hóa.

Theo Vietnam+