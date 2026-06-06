Dàn mỹ nam má lúm đồng tiền khuấy đảo phim Hàn nửa đầu 2026

Từ Kim Seon Ho, Seo Kang Joon đến Byeon Woo Seok, những nam thần sở hữu nụ cười má lúm đồng tiền đã chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ trong loạt phim Hàn nổi bật nhất nửa đầu năm 2026.

Nửa đầu năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt gương mặt nam diễn viên Hàn Quốc được yêu thích. Điểm chung thú vị giữa nhiều ngôi sao này chính là nụ cười má lúm đầy cuốn hút. Không chỉ ghi điểm nhờ ngoại hình, họ còn để lại dấu ấn bằng những vai diễn giàu cảm xúc và sức hút riêng biệt.

Kim Seon Ho

Bộ phim gốc của Netflix “Can This Love Be Translated?” nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm Hàn Quốc thành công nhất đầu năm 2026. Với phần hình ảnh đẹp mắt cùng câu chuyện tình lãng mạn được kể tinh tế, bộ phim thu hút đông đảo khán giả trên khắp châu Á.

Kim Seon Ho

Trong tác phẩm này, Kim Seon Ho tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nam chính được yêu mến nhất màn ảnh Hàn. Anh vào vai Joo Ho Jin - một phiên dịch viên thông thạo nhiều ngôn ngữ, hình mẫu bạn trai lý tưởng với vẻ ngoài điển trai, sự tinh tế và tính cách chu đáo. Dù nhân vật không phô trương sự giàu có, khán giả vẫn dễ dàng cảm nhận được thần thái tự tin của một người trưởng thành trong môi trường đầy đủ và văn minh.

Một trong những câu thoại nổi tiếng nhất của nhân vật là: “Người ta phải nhìn thật kỹ mới thấy má lúm của em sao? Còn má lúm của anh thì thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Câu nói nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, một đoạn hội thoại này được cho là đã xuất hiện trong đề thi tuyển sinh của một trường trung học danh tiếng tại Hà Nội, cho thấy sức lan tỏa đáng kể của bộ phim.

Bae In Hyuk

Bae In Hyuk

Nếu Kim Seon Ho là gương mặt nổi bật của tháng 1, tháng 2 thuộc về Bae In Hyuk với bộ phim “Our Universe”. Nam diễn viên đảm nhận vai Sun Tae Hyeong - người bất ngờ phải nuôi dưỡng cháu trai sau khi anh trai và chị dâu qua đời trong một vụ tai nạn.

Dù kịch bản nhận không ít ý kiến trái chiều vì đi theo mô-típ quen thuộc và cách xây dựng nhân vật chưa thực sự thuyết phục, khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho bộ phim nhờ phản ứng hóa học ấm áp giữa Bae In Hyuk và diễn viên nhí Woo Joo. Mối quan hệ đầy cảm động giữa hai chú cháu trở thành điểm sáng lớn nhất của tác phẩm, tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên các diễn đàn trực tuyến.

Seo Kang Joon

Tháng 3 được xem là thời điểm quy tụ nhiều mỹ nam sở hữu má lúm đồng tiền nhất trên màn ảnh Hàn. Nổi bật trong số đó là Seo Kang Joon. Đôi mắt màu hổ phách cùng nụ cười rạng rỡ có má lúm đã trở thành thương hiệu giúp anh chinh phục người hâm mộ suốt nhiều năm qua.

Seo Kang Joon

Dù chỉ xuất hiện với vai khách mời đặc biệt trong “Boyfriend on Demand”, nhân vật Seo Eun Ho của anh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Sự dịu dàng, chu đáo và khác biệt so với những hình mẫu nam chính ngôn tình quen thuộc giúp Seo Eun Ho nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích.

Trong ứng dụng hẹn hò ảo xuất hiện trong phim, Seo Eun Ho là “bạn trai ảo” được yêu thích nhất với hơn 12.400 người dùng lựa chọn và đạt số điểm tuyệt đối 5 sao. Nhiều khán giả Hàn Quốc cũng cho biết anh là nhân vật mà họ muốn hẹn hò nhất nếu công nghệ này thực sự tồn tại.

Cùng thời điểm, bộ phim “In Your Radiant Season” cũng mang đến hai gương mặt gây chú ý là Chae Jong Hyeop và tân binh Kim Tae Young.

Chae Jong Hyeop không sở hữu vẻ đẹp mỹ nam hoa mỹ điển hình nhưng lại chinh phục người xem bằng nguồn năng lượng ấm áp và dễ chịu. Điều này tương đồng với nhân vật Chan - người giúp chữa lành những tổn thương trong cuộc sống của Ran, do Lee Sung Kyung thủ vai.

Trong khi đó, Kim Tae Young là gương mặt hoàn toàn mới. Sinh năm 2003, nam diễn viên thuộc thế hệ trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hàn và có màn ra mắt với vai Yugyum. Nhân vật vận động viên tuổi teen tốt bụng, có phần ngây ngô giúp Kim Tae Young phát huy được nét duyên tự nhiên mà không bị lộ hạn chế về kinh nghiệm diễn xuất. Chuyện tình tuổi học trò của Yugyum cũng nhận được nhiều tình cảm không kém cặp đôi chính.

Kim Bum

Kể từ khi nổi tiếng với “Boys Over Flowers”, Kim Bum luôn khiến khán giả ngạc nhiên bởi ngoại hình gần như không thay đổi theo thời gian.

Kim Bum

Dù đang tiến gần tuổi 40, nam diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung và sức hút từng làm nên tên tuổi của mình. Trong “Sold Out On You”, Kim Bum lập tức thu hút sự chú ý ngay từ những phân cảnh đầu tiên, một lần nữa chứng minh vị thế của một trong những nam thần bền bỉ nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Byeon Woo Seok

Trong tháng 4 và tháng 5, Byeon Woo Seok gây sốt với vai Đại quân Lee Ahn trong phim “Perfect Crown”.

Nhân vật của anh có nhiều nét tương đồng với Ryu Sun Jae trong “Lovely Runner”: tự tin, lãng mạn và đôi lúc đáng yêu một cách hài hước. Những khoảnh khắc Lee Ahn lén mỉm cười khi ở bên Hui Ju (IU thủ vai) khiến người xem không khỏi thích thú.

Byeon Woo Seok

Không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của “Perfect Crown” trên khắp châu Á. Tuy nhiên, đây cũng có thể trở thành một trong những dự án gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp của Byeon Woo Seok. Ngay trước khi phát sóng tập cuối, bộ phim vướng vào tranh luận lớn liên quan đến những sai lệch được cho là về lịch sử và văn hóa Hàn Quốc. Tranh cãi tiếp tục kéo dài ngay cả khi bộ phim đã khép lại.

Dù sở hữu kinh phí đầu tư lớn và chiến dịch quảng bá rầm rộ, cả phần nội dung lẫn cách thể hiện hình ảnh của tác phẩm đều nhận nhiều ý kiến trái chiều. Điều đó khiến dấu ấn mà “Perfect Crown” để lại trở nên phức tạp hơn so với kỳ vọng ban đầu của nhiều khán giả.

Theo VOV