Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ngày 22/4, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ IV (2024-2029).

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Năm 2025, trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của các đợt mưa bão, mực nước sông xuống thấp và ô nhiễm môi trường, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, kinh doanh. Công ty đã thực hiện khối lượng đầu tư lớn với tổng mức gần 202 tỷ đồng để cải tạo, nâng công suất các nhà máy và đẩy mạnh tự động hóa.

Mạng lưới cấp nước tiếp tục được mở rộng, số khách hàng phát triển mới trong năm đạt hơn 10.300 hộ. Sản lượng nước tiêu thụ đạt gần 41 triệu m3, tăng 7% so với năm 2024. Doanh thu sản xuất nước đạt gần 373 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, bằng 105% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 12,9 tỷ đồng, vượt 147% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ thất thoát nước toàn hệ thống được kiểm soát ở mức 14,6%. Thu nhập bình quân người lao động đạt 17 triệu đồng/người/tháng.

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Cổ đông người lao động bỏ phiếu biểu quyết.

Năm 2026, Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tự động hóa tại các nhà máy, tăng cường các giải pháp chống thất thu, thất thoát nước; phấn đấu sản lượng nước tiêu thụ đạt trên 37,3 triệu m3, phát triển thêm 20.000 khách hàng mới. Thu nhập bình quân của người lao động dự kiến đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng.

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Lãnh đạo Hội đồng quản trị Công ty khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2025.

Tại Đại hội, Công ty đã tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, nghị quyết quan trọng; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025.

Hương Giang


Hương Giang

