Ngày 22/4, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ IV (2024-2029).
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Năm 2025, trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của các đợt mưa bão, mực nước sông xuống thấp và ô nhiễm môi trường, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, kinh doanh. Công ty đã thực hiện khối lượng đầu tư lớn với tổng mức gần 202 tỷ đồng để cải tạo, nâng công suất các nhà máy và đẩy mạnh tự động hóa.
Mạng lưới cấp nước tiếp tục được mở rộng, số khách hàng phát triển mới trong năm đạt hơn 10.300 hộ. Sản lượng nước tiêu thụ đạt gần 41 triệu m3, tăng 7% so với năm 2024. Doanh thu sản xuất nước đạt gần 373 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, bằng 105% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 12,9 tỷ đồng, vượt 147% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ thất thoát nước toàn hệ thống được kiểm soát ở mức 14,6%. Thu nhập bình quân người lao động đạt 17 triệu đồng/người/tháng.
Cổ đông người lao động bỏ phiếu biểu quyết.
Năm 2026, Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tự động hóa tại các nhà máy, tăng cường các giải pháp chống thất thu, thất thoát nước; phấn đấu sản lượng nước tiêu thụ đạt trên 37,3 triệu m3, phát triển thêm 20.000 khách hàng mới. Thu nhập bình quân của người lao động dự kiến đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng.
Lãnh đạo Hội đồng quản trị Công ty khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh năm 2025.
Tại Đại hội, Công ty đã tổ chức biểu quyết thông qua các nội dung, nghị quyết quan trọng; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025.
Hương Giang
Giá vàng hôm nay 23/4/2026 trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm trước những diễn biến mới tại Trung Đông. Trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn giảm dần đều theo thế giới...
baophutho.vn Chiều 22/4, UBND xã Xuân Lãng và Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc tổ chức ký kết hợp tác liên kết sản xuất kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần...
baophutho.vn Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày hơn, công tác phòng, chống thiên tai không còn...
baophutho.vn Không chỉ là không gian sinh thái bao quanh Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, những cánh rừng nơi đây còn mang giá trị văn hóa,...
baophutho.vn Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai "Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn". Không chỉ hoàn...
baophutho.vn Trước thực tế nhiều diện tích đất lúa cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao, các địa phương trong tỉnh đang chủ động chuyển đổi cơ cấu...
Giá vàng trong nước sáng 22/4 đồng loạt điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới.