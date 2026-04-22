Vạn Xuân phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

Những năm gần đây, xã Vạn Xuân đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tạo việc làm ổn định và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Thành viên HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Hùng Vương chăm sóc dưa chuột xuất khẩu.

Một trong những mô hình tiêu biểu là HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Hùng Vương với mô hình trồng dưa chuột bao tử xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, đồng thời giải quyết việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Ông Đào Văn Bài - Giám đốc HTX cho biết: "Trước đây, sau vụ lúa xuân, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, gây lãng phí. Từ khi có cơ hội hợp tác với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản xuất khẩu, tôi mạnh dạn thuê lại đất của bà con để trồng dưa chuột bao tử, đến nay đã được hơn ba năm và cho thu nhập gấp hàng 3 - 4 lần so với trồng lúa, ngô truyền thống".

Hiện nay, HTX đang canh tác khoảng 12,5ha dưa chuột bao tử, sản xuất 2 vụ/năm theo tiêu chuẩn an toàn sinh học, với năng suất đạt 9 - 10 tấn/ha/vụ. Bên cạnh cây dưa chuột, HTX còn liên kết với nông dân trong và ngoài xã để trồng ngô, lúa, mía và cây lấy củ có chất bột. Từ năm 2023 đến nay, HTX đạt doanh thu bình quân trên 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với thu nhập khoảng 180.000 đồng/ngày công.

Để có diện tích trồng tập trung, thuận tiện cho chăm sóc và thu hoạch, HTX đã chủ động thực hiện việc tích tụ đất đai bằng cách thuê lại diện tích đất ruộng của bà con nông dân, đồng thời thuê luôn các chủ ruộng trồng, chăm sóc, thu hoạch dưa theo đúng kỹ thuật.

Ông Trịnh Văn Hán vừa là chủ ruộng, vừa là thành viên HTX cho biết: "Gia đình tôi có bốn sào ruộng ở khu vực này, nếu trồng lúa thì cả năm cũng chỉ được khoảng 3 - 4 triệu đồng, trừ mọi chi phí thì chẳng còn bao nhiêu. Hiện giờ cho HTX thuê đất, có công việc ổn định ở HTX nên mức thu nhập cao hơn. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ khác cũng rất vui vẻ khi cho HTX thuê đất lâu dài, sẵn sàng cho thuê ở khu vực khác nếu HTX mở rộng diện tích sản xuất".

HTX chăn nuôi gà Lam Sơn liên kết với nhiều cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên.

Nhờ thực hiện dồn đổi ruộng đất từ năm 2017, xã Vạn Xuân đã cơ bản hoàn thành việc dồn đổi ruộng đất với mức bình quân là 2,5 thửa/hộ; diện tích bình quân sau dồn đổi đạt khoảng 800m2/thửa. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các vùng sản xuất quy mô lớn. Hiện nay, cấp ủy và chính quyền địa phương đang khuyến khích các hộ không sản xuất vụ mùa và vụ đông cho các HTX hoặc doanh nghiệp thuê lại đất, phát triển vùng sản xuất tập trung.

Không chỉ HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Hùng Vương, tại xã Vạn Xuân hiện có nhiều mô hình liên kết hiệu quả như HTX Chăn nuôi gà Lam Sơn, HTX Trồng và Chế biến dược liệu Minh Anh, HTX Dịch vụ nông nghiệp Phương Thịnh, HTX Nông nghiệp Tứ Mỹ... Các HTX này đều xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Sản phẩm của các HTX trên không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà đã được mở rộng ra nhiều thị trường khác như Lào Cai, Hà Nội, Hưng Yên... Nhờ xây dựng thành mối liên kết, việc sản xuất và kinh doanh của các HTX đã tạo thêm nguồn thu ổn định cho các thành viên, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn theo hướng tích cực, bền vững.

Quân Lâm