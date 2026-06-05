Khảo sát mô hình chăn nuôi, thủy sản phục vụ mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp

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Ngày 5/6, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp với Thống kê tỉnh Phú Thọ tổ chức khảo sát thực tế một số mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Đoàn công tác khảo sát mô hình nuôi cá thương phẩm tại xã Tam Hồng.
Đoàn công tác đã khảo sát, thu thập thông tin các mô hình chăn nuôi, thủy sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập trung vào quy mô đầu tư, năng lực sản xuất, sản lượng, hiệu quả kinh tế; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai mô hình cũng như khả năng mở rộng sản xuất của các cơ sở.
Đoàn công tác khảo sát hoạt động của Nhà máy chế biến thịt bò Tam Đảo.
Thông qua khảo sát, các cơ quan chuyên môn có thêm cơ sở thực tiễn để đánh giá chính xác kết quả sản xuất, mức tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản. Đồng thời, đánh giá tiềm năng, lợi thế cũng như khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.
Đây cũng là cơ sở quan trọng để ngành nông nghiệp xây dựng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
Hà Giang - Trường Giang
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