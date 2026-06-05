Tăng trưởng hai con số:

Áp lực lớn, quyết tâm cao

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Trong điều kiện kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu tác động từ những biến động khó lường của thị trường quốc tế, việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, với những kết quả tích cực đạt được ngay từ đầu năm cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu này để tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Phú Thọ là “bến đỗ” của nhiều nhà đầu tư lớn, trong đó có Công ty Toyota Việt Nam.

Nền tảng vững chắc từ những kết quả tích cực

Ngay trong những tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế của tỉnh đã xuất hiện nhiều gam màu sáng, tạo động lực quan trọng cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển cả năm. Tốc độ tăng trưởng GRDP 5 tháng đầu năm đạt trên 10,5%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước và nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao. Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 5 tháng đầu năm tăng 24,69% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 25,63%, khẳng định vị thế là trụ cột của nền kinh tế địa phương. Hoạt động đầu tư tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt trên 8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, công tác thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận những kết quả nổi bật. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký hơn 307 triệu USD, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục lựa chọn Phú Thọ là điểm đến đầu tư, trong đó phần lớn dự án tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Tại các khu công nghiệp, kết quả thu hút đầu tư còn ghi nhận những con số ấn tượng hơn. Đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào các khu công nghiệp của tỉnh đạt trên 685 triệu USD, gấp gần 8 lần cùng kỳ năm 2025; vốn đầu tư trong nước đạt trên 6.600 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ. Nhiều dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc tăng vốn, góp phần mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương”. Đáng chú ý, dòng vốn FDI đang có xu hướng chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất xanh. Đây là tín hiệu tích cực không chỉ đối với tăng trưởng trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, gia tăng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh công nghiệp và đầu tư, lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì đà phát triển. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm là minh chứng cho sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ tự tin bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển của năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bên cạnh những kết quả tích cực, mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn đặt ra nhiều thách thức do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tuy nhiên, tỉnh vẫn kiên định mục tiêu này. Trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phú Thọ xác định phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11-12%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu xuyên suốt là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu; xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô; phát triển thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đào tạo chất lượng cao; từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và cạnh tranh. Tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phú Thọ phấn đấu năm 2026 nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước và từ năm 2027 thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Cùng với đó là duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, hạ tầng, nguồn lực. Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò động lực của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu là xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước về ô tô - xe máy, điện tử, công nghệ số và công nghệ cao; trong đó công nghệ bán dẫn, robot và tự động hóa được xác định là những lĩnh vực chiến lược để thu hút đầu tư. Đầu tư công tiếp tục được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án, nhất là các công trình giao thông, khu công nghiệp và dự án liên kết vùng. Cùng với đó, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây được xem là động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả quản trị và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực đã được tạo dựng, cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Phú Thọ có cơ sở để tin tưởng vào khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo động lực bứt phá, hướng tới phát triển nhanh, bền vững.

Lệ Oanh