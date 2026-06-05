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Động lực để phát triển kinh tế tư nhân

05/06/2026 09:25 GMT+7

baophutho.vn Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng sâu rộng, kinh tế tư nhân đang khẳng định vai trò quan trọng của nền kinh tế. Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng, khu vực kinh tế tư nhân còn tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Những chính sách hỗ trợ kịp thời về vốn, cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực, giúp doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh là động lực quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp vững vàng, tự tin vượt khó.

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