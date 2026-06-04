Khuyến cáo tăng cường sử dụng tiết kiệm điện

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Nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh, thành phố miền Bắc khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Người dân, doanh nghiệp cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm kiểm soát chi phí và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.
baophutho.vn Từ những phiên livestream bán hàng đến các phần mềm quản lý đơn hàng, chuyển đổi số đang len sâu vào khu vực doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ...
baophutho.vn Liên kết đang trở thành “chìa khóa” giúp các hợp tác xã (HTX) khắc phục hạn chế về quy mô sản xuất nhỏ lẻ, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng...
baophutho.vn Chiều 3/6, Chi cục Quản lý thị trường và Chi nhánh Bưu chính Viettel Phú Thọ (Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel) tổ chức lễ ký kết thỏa...
baophutho.vn Sau hợp nhất, Đảng bộ, chính quyền xã Tam Đảo quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công...
Giá cả thị trường ngày 4/6/2026
baophutho.vn Để thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn hồ đập, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo đã...
Giá vàng hôm nay (4-6): Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục trượt dốc khi liên tiếp giảm mạnh trong hai ngày liên tiếp. Giá vàng miếng SJC mua vào hiện ở mức 154 triệu đồng/lượng.