Kinh tế
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Khuyến cáo tăng cường sử dụng tiết kiệm điện

Nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh, thành phố miền Bắc khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Người dân, doanh nghiệp cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhằm kiểm soát chi phí và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện.

Khuyến cáo tăng cường sử dụng tiết kiệm điện

Khuyến cáo tăng cường sử dụng tiết kiệm điện



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nắng nóng gay gắt Tiết kiệm điện Doanh nghiệp Kiểm soát Miền bắc Hiệu quả Chi phí Áp lực
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