Giá vàng hôm nay 5/6/2026: Thế giới tăng vọt, SJC hồi phục từ mức thấp hiếm có

Giá vàng hôm nay 5/6/2026 trên thế giới bật tăng sau khi loạt dữ liệu việc làm của Mỹ phát tín hiệu hạ nhiệt, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong nước, giá vàng miếng SJC có cơ hội hồi phục.

Giá vàng thế giới hôm nay 5/6/2026

Lúc 21h30 ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.504 USD/ounce, tăng 69 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.535 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 30/5 đạt 225.000 đơn, cao hơn mức dự báo 213.000 đơn của giới phân tích. Số liệu của tuần trước cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 212.000 đơn từ mức công bố ban đầu là 215.000 đơn.

Theo báo cáo của ADP, khu vực tư nhân Mỹ đã tạo thêm 122.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn mức dự báo 110.000 việc làm của giới phân tích và là mức tăng mạnh nhất trong 16 tháng qua.

Chỉ số PMI dịch vụ ISM tăng lên 54,5 điểm trong tháng 5 từ mức 53,6 điểm của tháng trước. Trong đó, chỉ số hoạt động kinh doanh đạt 57,7 điểm, đơn hàng mới ở mức 57,3 điểm. Chỉ số việc làm chỉ đạt 47,9 điểm, đánh dấu tháng suy giảm thứ ba liên tiếp của thị trường lao động trong lĩnh vực dịch vụ.

Dù số liệu ADP tích cực hơn dự báo, thị trường vẫn tập trung vào dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động thể hiện qua số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng và chỉ số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ tiếp tục dưới ngưỡng 50 điểm.

Giới phân tích cho rằng các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ. Ảnh: Thạch Thảo

Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy hoạt động kinh tế tại 10 trong số 12 khu vực của Mỹ tiếp tục tăng trưởng từ nhẹ đến vừa phải. Tuy nhiên, áp lực giá cả đang gia tăng ở nhiều lĩnh vực do tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp sau khi Mỹ và Iran tiếp tục có các động thái quân sự đáp trả lẫn nhau, trong khi các cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/6/2026

Chốt phiên giao dịch 4/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 152,8-155,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Giới phân tích nhận định triển vọng dài hạn của giá vàng vẫn tích cực dù kim loại quý đang trong giai đoạn điều chỉnh. Động lực quan trọng đến từ nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Xu hướng phi USD hóa toàn cầu cũng được xem là yếu tố hỗ trợ mạnh cho vàng. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế cho rằng chỉ cần một phần nhỏ dòng vốn đang nắm giữ tài sản bằng USD được chuyển sang vàng cũng có thể tạo ra lực cầu rất lớn, đẩy giá kim loại quý lên các mốc cao mới.

Bên cạnh đó, triển vọng chính sách tiền tệ của Fed vẫn là yếu tố then chốt. Nếu Fed nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất hoặc nền kinh tế Mỹ suy yếu mạnh hơn dự kiến, vàng sẽ được hưởng lợi nhờ chi phí cơ hội nắm giữ giảm và đồng USD suy yếu.

Các tổ chức tài chính lớn hiện duy trì quan điểm lạc quan đối với vàng. Nhiều dự báo cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 4.600-5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026, trong khi một số kịch bản tích cực hơn đặt mục tiêu lên tới 6.000 USD/ounce nếu xu hướng dịch chuyển khỏi tài sản định danh bằng USD tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, nếu lạm phát tại Mỹ tăng trở lại buộc Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn hoặc đồng USD phục hồi mạnh, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Theo vietnamnet.vn