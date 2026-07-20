Giá vàng hôm nay (20-7): Đứng yên

Giá vàng hôm nay (20-7): Thị trường trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt duy trì ổn định. Trong khi đó, giá vàng thế giới được dự báo diễn biến khó lường và có thể tiếp đà giảm trong ngắn hạn.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thương hiệu PNJ, Phú Quý cũng ổn định ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 144 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt đứng yên so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu SJC, Phú Quý không đổi ở cả hai chiều so với sáng qua, giao dịch ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn 999.9 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 141,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu DOJI ổn định ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ ổn định ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay ở mốc 4.002,2 USD/ounce, tương đương 128,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng vừa tiếp tục có một tuần đáng thất vọng, khi dữ liệu lạm phát của Mỹ giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, trong khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, giá dầu tăng vọt và dữ liệu kinh tế khả quan tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý này.

Dự báo giá vàng, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong tuần này.

“Trong tuần qua, đà phục hồi của vàng ngày càng giảm, tiếp tục xu hướng giảm đã trở nên rõ rệt vào tháng 5 nhưng thực chất bắt đầu từ đỉnh điểm vào cuối tháng 1”, ông nhận định...

Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, cho biết vàng đã nhiều lần kiểm định vùng hỗ trợ 3.980-4.000 USD/ounce và đều phục hồi trở lại, cho thấy lực cầu vẫn hiện diện. Theo ông, thị trường đang hình thành mô hình tam giác - tín hiệu cho thấy một nhịp bứt phá có thể sớm xuất hiện. Nếu vượt được vùng cản, giá vàng có thể bước vào giai đoạn hồi phục; ngược lại, việc đánh mất mốc 4.000 USD/ounce sẽ mở ra nguy cơ giảm sâu hơn.

Michael Moor, người sáng lập Moor Analytics, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần này. “Giá sẽ giảm, trừ khi chúng ta phá vỡ mức 4.019 USD/ounce, nếu vượt qua mức đó, tôi dự đoán sẽ có một đợt tăng giá trong nhiều ngày”, ông viết.

Sau một tuần bận rộn với hàng loạt chỉ số kinh tế quan trọng và các phiên điều trần liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tuần này được dự báo sẽ là một trong những tuần có ít dữ liệu. Điều này có thể khiến thị trường nhạy cảm hơn với các thông tin mới và diễn biến địa chính trị.

Giới giao dịch sẽ phải chờ đến sáng thứ Năm mới đón nhận sự kiện kinh tế đáng chú ý, khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố quyết định chính sách tiền tệ. Sau đó, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ chủ trì họp báo. Hiện thị trường dự báo ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này. Cùng ngày, thị trường cũng sẽ đón nhận báo cáo hằng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ.

Đến thứ Sáu, giới giao dịch sẽ theo dõi chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 7 do S&P Global công bố, tiếp đó là báo cáo doanh số bán nhà mới của Mỹ trong tháng 6.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,125 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,191 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,832 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,865 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1,834 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,879 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 55,95 USD/ounce, tăng 0,76% so với sáng qua.

Theo qdnd.vn